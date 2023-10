© Ils vont le regretter ! 3 signes du zodiaque qui pourraient se remettre avec leur ex en octobre

Le mois d’octobre donne le ton pour la fin de l’année. Et même si c’est le moment de lâcher prise et de fermer les cycles, il y a certains signes du zodiaque qui ne pensent pas la même chose et veulent rester coincés avec ce qu’ils avaient déjà laissé aller. , nous faisons référence à leurs ex-partenaires, c’est vrai, ils reviendront vers eux et ils le regretteront. Est-ce que ce sera toi ? Découvrez si vous faites partie de cette liste selon ce que dit l’astrologie.

Le moment vient où nous devons fermer les cycles avec des gens qui n’ont plus rien de bon à apporter dans nos vies et c’est pourquoi ils doivent se distancer de nous. Même si nous le savons, nous insistons souvent pour continuer à nous tromper et à rester dans une relation toxique qui nous fait du mal, peut-être par habitude ou par manque d’amour-propre. Il y aura donc 3 signes du zodiaque qui vont tomber et revenir auprès de leur ex ce mois-ci.

Ces 3 signes du zodiaque insistent encore et encore pour trouver l’amour auprès de leur ex, mais ils ne se rendent pas compte qu’il n’a plus rien à leur offrir, n’est-ce pas ? Ils savent qu’ils doivent se séparer, mais ils le forcent quand même. Quoi qu’il en soit, ils finiront par dîner le soir du Nouvel An avec le même couple. Découvrez ci-dessous qui ils sont selon ce que dictent les horoscopes en ce dixième mois de 2023.

Gémeaux : Ce signe doit réfléchir avant d’agir

Le Gémeaux fait partie de ces signes du zodiaque. Cher natifs, tout se passait très bien pour vous, il semblait que vous étiez plus stable et en train de guérir sur le plan émotionnel. L’univers vous propose un test pour voir si vous avez vraiment avancé et appris de vos erreurs passées ou si vous envisagez de tomber sur le même rocher (votre ex). La décision finale vous appartient, réfléchissez bien à ce que vous allez faire et si cela vous nuit ou vous profite d’une manière ou d’une autre. Octobre sera un mois décisif pour ce que vous souhaitez faire de votre vie. À lire Tu n’en veux pas dans ta vie, ce sont des signes qui font mal et qui ne sont les amis de personne

Le Lion fait partie de ces signes du zodiaque

Il est aussi un des signes du zodiaque qui pourront revenir vers leurs ex. Depuis que vous avez rompu avec votre ex, vous n’avez cessé d’être en contact. Cependant, c’est quelque chose qui n’est bon pour aucun de vous. Ils ne peuvent pas continuer à être amis et à se voir car tôt ou tard ils reviendront. Si cela continue en octobre, vous le regretterez quelques semaines plus tard lorsqu’il vous trompera à nouveau. Ami, réalise-le ! Même l’astrologie vous demande de laisser tomber.

Taureau : Une rencontre hasardeuse qui pourrait tout changer

Le troisième parmi ces signes du zodiaque est le Taureau. Votre horoscope indique que vous êtes ouvert à aimer à nouveau et à ouvrir votre cœur à tout ce qui arrive. Toutefois, vous rencontrerez votre ex par « accident » plusieurs fois au cours de ce mois d’octobre. Par contre, ne retombez pas dans leur jeu de manipulation et montrez que vous l’avez déjà surmonté. Sinon, vous finirez par poser avec votre famille au réveillon de Noël et au dîner du Nouvel An. Demandez-vous si cela vous a vraiment rendu heureux et ce que vous voulez dans votre vie. N’ayez pas peur d’être seul.