© 4 signes auront de la chance en amour grâce à la conjonction de la Lune et de Vénus

Lorsque la Lune est dans sa phase décroissante, elle étoilera en conjonction avec Vénus de la constellation du Lion. Le pic aura lieu tôt le matin du 13 octobre. Le satellite naturel brillera à 18% et les deux corps célestes apparaîtront à l’horizon le matin, et l’étoile la plus brillante Régulus du Lion brillera entre la planète et le croissant de Lune, selon le portail Starwalk Space. Cette rencontre portera fortune amoureuse aux signes du Bélier, du Cancer, du Lion et de la Balance.

Signes auront de la chance en amour: Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Avec un partenaire : vous pourrez exprimer vos sentiments une fois pour toutes, sans que cela signifie des disputes ou des désaccords qui font mal. En effet, vous aurez la maturité émotionnelle pour transmettre le message. De son côté, votre copain est également prêt à vous écouter, mais surtout à vous comprendre. Ainsi, le Bélier est l’un des signes auront de la chance en amour.

Célibataire : vous rencontrerez une personne très séduisante qui ne cherchera que quelques nuits de passion. L’attirance entre vous sera très grande, mais c’est vous qui déciderez si vous souhaitez vous joindre à l’aventure sexuelle, qui satisfera vos désirs refoulés. À lire Ces signes auront de meilleures chances de gagner à la loterie avant le 20 octobre

Cancer aura de la chance en amour

Du 21 juin au 22 juillet

Avec un partenaire : Harmony sera ces jours-ci le protagoniste de votre relation. En effet, le cancer fait aussi partie des signes qui auront beaucoup de chance en amour. L’astrologie de ce mois indique que vous apprécierez vraiment cette tranquillité d’esprit que vous n’avez pas eue depuis longtemps. C’est le moment idéal pour planifier ce que vous voulez tous les deux dans un avenir proche.

Célibataire : cet ami avec qui vous vous confessez tant et que vous considérez comme une excellente compagnie en a assez de vous donner des indices. Vous connaîtrez désormais ses véritables intentions. N’hésitez pas à lui donner une chance. Vous savez que c’est une personne formidable et qu’il a tout ce que vous recherchez chez les autres.

Signes auront de la chance en amour: Lion

Du 23 juillet au 22 août

Avec un partenaire : avec l’aide de votre petit ami, votre horoscope prédit que vous découvrirez en vous de nombreuses qualités et dons dont vous n’avez pas conscience. Cela vous rapprochera de lui et renforcera votre relation. Il se sentira bien de vous aider à vous découvrir et de vous montrer à quel point vous êtes formidable. C’est pourquoi vous faites fait aussi partie des signes qui auront beaucoup de chance en amour. À lire L’éclipse solaire apporte chance et abondance avec ces chiffres pour chaque signe

Célibataire : il n’y a aucun changement dans votre statut amoureux, mais vous passerez de bons jours avec vos amis, qui vous rappelleront pourquoi ils sont si géniaux et que vous les adorez tant. Ils vous feront beaucoup rire, ce dont vous aurez vraiment besoin.

Balance aura de la chance en amour

Du 23 septembre au 22 octobre

Avec un partenaire : les astres disent que cette personne sera votre grand soutien dans une période de grandes tensions et de problèmes familiaux. Cela vous fera voir une image beaucoup plus claire, plus sensée et équilibrée afin que vous puissiez prendre des décisions équilibrées, et non basées sur vos émotions, qui pourraient être irrationnelles pour le moment. Ce n’est pas pour rien qu’il est l’un des signes qui auront beaucoup de chance en amour.

Célibataire : cher Natif, vous vous sentirez confus car vous serez entre poursuivre ces rencontres éphémères sans engagements ou rechercher réellement une relation sérieuse, avec laquelle vous pourrez donner de la stabilité à vos journées. Et aussi, avec qui vous pourrez vous projeter dans le futur.