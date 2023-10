© La nouvelle lune porte malheur à ces signes du zodiaque du 14 au 21 octobre

Le satellite sera en Balance et jouera dans l’éclipse solaire annulaire. La malchance s'invite chez ces signes du zodiaque.

À partir du signe du zodiaque de la Balance, dans la nuit de ce 14 octobre, la Lune atteindra sa nouvelle phase. C’est-à-dire qu’elle passera près du Soleil et se perdra dans son éclat pendant quelques jours. De plus, il sera le protagoniste de l’éclipse annulaire de l’étoile royale, qui aura lieu le même jour à partir de 10h45 du matin, heure française.

Signe du zodiaque : Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Tout ce que vous commencerez ces jours-ci sera voué à ne pas prospérer car les conditions ne seront tout simplement pas réunies, malgré toute l’énergie positive que vous souhaitez y donner. N’allez pas à contre-courant car vous risquez de perdre de l’argent, du temps et de la patience. Ce n’est pas le bon moment pour faire des affaires ou conclure des affaires importantes. Signe du zodiaque du Cancer, vous pouvez vous faire arnaquer.

Signe de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Vous allez aider un membre de votre famille, vous aurez toute la volonté du monde pour résoudre un problème. Mais vous ne recevrez que des mauvais traitements et vous vous retrouverez dans une situation terrible. Cela, parce que cette personne ne veut tout simplement pas qu’on l’aide. Elle retournera tout le monde contre vous et essaiera de vous faire passer pour le mauvais côté de cette histoire.

Il est également possible que cet autre signe du zodiaque ne soit pas satisfait. En effet, il attend de vous que vous en fassiez plus et qu’il arrête de vous parler.

Signe du zodiaque : Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

L’intuition vous dira que quelque chose ne va vraiment pas chez votre partenaire, qu’il y a quelqu’un parmi vous qui est une grande tentation pour lui et qu’il n’est pas indifférent à cette autre personne. Vous n’avez pas de preuve, mais elle vous parviendra sans que vous ayez à vérifier votre téléphone portable, votre courrier électronique ou quoi que ce soit d’autre. Il niera tout, mais il viendra un moment où il ne pourra plus le retenir. Ce sera votre décision de tout continuer ou de tout terminer. Et ce, malgré l’avis des autres signes du zodiaque.

Signe du Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Un collègue n’est pas très content de la belle performance que vous réalisez, il envisage donc sérieusement de boycotter vos bonnes idées afin de rester le meilleur créateur. Ne doutez pas que cela pourrait vous nuire ou créer un canular qui vous donnerait une mauvaise image. Il faudra donc faire attention pour ne pas tomber dans leurs pièges. Ne soyez pas naïf, signe du zodiaque du Sagittaire, car vous le paierez cher.

Signe du zodiaque : Poissons

Du 19 février au 20 mars

Vous allez vouloir vous reposer car le stress affecte votre stabilité émotionnelle et les capacités de votre corps, donc les jours de congé dont vous disposerez devraient servir à vous déconnecter. Cependant, c’est ce que vous ferez le moins, car vous aurez un problème après l’autre, ce qui ne vous permettra pas d’avoir l’équilibre que vous recherchez. Signe du zodiaque des Poissons, une personne très proche mettra votre patience à l’épreuve.