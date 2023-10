© L'astuce infaillible pour éliminer l'humidité de vos vêtements avec cet ingrédient

Grâce à cette astuce simple, vos vêtements ne sentiront plus mauvais cet hiver. Même l'humidité ne peut rien leur faire.

Nous sommes sur le point d’entrer dans la saison des pluies et du froid. Ces mois où il est impossible de laver son linge sans qu’il finisse par sentir le moisi. Heureusement, pour cela, il existe également un remède maison à base de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Le duo parfait qu’il ne faut éviter à aucun moment de l’année. Apprenez une autre des utilisations de cet incroyable composé sur vos vêtements.

Pourquoi mes vêtements sentent-ils le moisi ?

Les vêtements s’imprègnent d’une odeur de moisi pour de nombreuses raisons. Cela va de leur conservation au fond du placard pendant plusieurs mois, à leur rangement dans un tiroir fermé sans les sécher correctement. Dans d’autres cas, ils n’ont pas été suspendus depuis plusieurs jours sans pouvoir sécher sur le sol, manque de soleil. Ce ne sont là que quelques-unes des raisons les plus courantes.

Voici quelques conseils pour éliminer les mauvaises odeurs de vos vêtements. Lavez à nouveau les vêtements. Mais si vous n’avez pas le temps, l’idéal est de les conserver au soleil une nuit avant de les utiliser ou juste pendant quelques heures. Cela cela aidera s’ils ne sentent pas tellement. Mais si l’une des solutions ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez choisir de le laver soigneusement avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Nous vous expliquons comment procéder.

Comment éliminer l’odeur de moisi des vêtements ?

Lorsque vous avez des vêtements que vous n’avez pas portés depuis un certain temps ou que c’est la saison des pluies et que vous ne voulez pas que vos vêtements sentent le moisi, nous vous recommandons de choisir de les laver tels qu’ils sont. Pour ce remède maison, vous n’aurez besoin que d’une tasse de vinaigre blanc et d’une autre tasse de bicarbonate de soude, à la place du détergent. À lire Enlevez les taches des miroirs en un temps record avec cet ingrédient de cuisine

Pas à pas:

Séparez les vêtements que vous allez laver avec des vêtements du même ton, par exemple, s’ils sont blancs, ils ne doivent être que blancs.

Réglez le cycle dans la machine à laver qui correspond au type de vêtements

Entrez la charge de vêtements que vous allez laver.

Faites réduire le vinaigre avec un litre d’eau et ajoutez le bicarbonate de soude.

Lorsque le lave-linge manque d’eau, ajoutez le mélange des deux ingrédients.

Laissez-le laver pendant tout le cycle et accrochez-le là où le soleil le frappe. À lire Découvrez pourquoi de plus en plus de gens mettent une éponge dans la machine à laver

De cette façon, vos vêtements sentiront longtemps le propre.

Gardez à l’esprit qu’il ne faut pas ajouter d’assouplissant, car s’il ne sèche pas le jour même ou s’il pleut, cela sentira le moisi. Maintenant que vous connaissez ce secret, n’hésitez pas à l’appliquer sur vos vêtements lors des saisons pluvieuses et froides.