© Nouvelle Lune : les conseils à ne pas ignorer si vous voulez de la chance avant le 20 octobre

Bélier

Bonne chance pour ceux nés entre le 21 mars au 19 avril

Vous devez apprendre à pardonner, abandonner ces situations qui ont causé beaucoup de douleur dans votre vie. En effet, elles n’attirent que des énergies négatives, qui ne vous permettent pas de sortir et de recevoir tout le bien que l’univers a à vous donner.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Même si cela peut vous paraître un peu fou, vous avez besoin de profiter du soleil, évidemment pas à midi, mais de vous imprégner des vibrations que l'aube ou le crépuscule vous procurent chaque jour. Cela vous renforcera et fera mieux circuler les énergies dont vous disposez.

Bonne chance pour les Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Pratiquez la gratitude. En effet, remerciez de plusieurs manières pour chaque détail ou simplicité qui se présente à vous pour le sourire d’un enfant, le regard d’un vieil homme, les mots bonjour du voisin ou le vent qui souffle. Renvoyez-le d’un geste.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Cultivez un peu plus votre amitié, prenez-en soin car celle que vous possédez est un grand trésor inestimable. Ne laissez pas la distance et le peu de temps être une excuse pour être là pour elle. Ce sont les petits détails qui ont rendu cette relation entre vous si forte.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Valorisez-vous, accordez-vous du temps de repos. Aussi, faites une pause qui vous permet de vous ressourcer pour revenir avec tout l’enthousiasme et les meilleures nouvelles propositions sur votre lieu de travail, dans votre vie. Trouvez une issue au stress et à la routine.

Bonne chance pour la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Arrêtez de tout contrôler, apprenez à déléguer, avec cela vous obtiendrez deux choses : avoir plus de temps pour vous et faire encore mieux ce dont vous avez la charge ; et vous vous montrerez que les autres peuvent aussi faire des choses aussi bien que vous et que sans vous tout fonctionne très bien.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Cela renforce la résilience, car se noyer dans le chagrin n’attire pas le bien. Mais quand, malgré tout ce que vous vivez, vous avez encore le courage de tirer le meilleur parti de tout, les solutions commencent à arriver une à une et le tableau devient plus clair.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Prenez soin de votre corps comme d’un temple sacré. Aussi, rappelez-vous que c’est la seule maison et la seule machine dont vous disposez pour fonctionner dans cette vie, si vous l’endommagez, le seul qui en souffrira sera vous. Recherchez le bien-être mental et physique et vous verrez comment la chance commence à changer pour vous.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Faites quelque chose de bien pour un étranger. Cela vous procurera une grande satisfaction, car vous savez mieux que quiconque ce que signifie recevoir un coup de pouce lorsque vous avez l’impression que le monde s’effondre. Apportez de la joie aux autres, même un peu.

Bonne chance pour le Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Faites plaisir à l’enfant intérieur de temps en temps. Ne laissez jamais quelque chose ou quelqu’un détruire cette innocence que vous portez en vous, avec les espoirs et les rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, car ils fonctionnent comme de grands facteurs de motivation.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Ne croyez pas que tout ce qui est bon viendra toujours simplement parce que c’est le cas. En effet, pour l’attirer, vous devez travailler pour lui, vous sacrifier, être reconnaissant, vous manifester et faire des efforts dans vos rêves, sinon rien de positif ne vous arrivera, puisque le cosmos vous percevra comme paresseux.

Bonne chance pour les Poissons

Du 19 février au 20 mars

Acceptez les échecs car ce sont vos grands professeurs. En effet, ils vous guident et surtout vous renforcent. Donc, nier cet aspect de la vie, c’est ne pas vouloir apprendre et chérir les moments de vrai bonheur.