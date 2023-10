© La pluie de météores apportera fortune en amour pour 4 signes

Ce mercredi 11 octobre, la pluie de météores Aurigides s’est activée. Elle est visible jusqu’au 18 du même mois. La pluie culminera près de la nouvelle lune, de sorte que le clair de lune présentera une interférence minimale. Cela influencera la chance des signes du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et des Poissons.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Avec un partenaire : Les personnes nées sous ce signe auront à leur disposition toute une gamme d’options pour chouchouter et chouchouter leur partenaire, qui se sentira très heureux. Il vous percevra comme très plein d’harmonie. Vous serez comme au début de la relation. Cela le motivera beaucoup.

Célibataire : La capacité de séduction de votre signe sera à son plus haut point. Il est donc possible que vous parveniez à conquérir un garçon qui ressemble beaucoup à ce que vous désirez pour cette nouvelle étape de votre vie. Profitez du moment présent et ne le gâchez pas en pensant à demain.

Signe de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Avec un partenaire : Tous deux se soutiendront mutuellement dans des moments où la motivation sera mise à mal par quelques désagréments. Ces derniers rendront la journée un peu longue et fastidieuse. Cependant, ils constitueront le refuge dans lequel ils pourront se détendre.

Célibataire : Pour votre signe, ce sont des jours idéaux pour consacrer tout l’amour que vous avez à vous-même. Donc, vivez votre solitude, sortez avec vos amis et aimez ne pas donner d’explications. Alors, faites ce que vous aimez sans avoir à penser à une autre personne, comme vous le faisiez dans le passé.

Signe du Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Avec un partenaire : Ils donneront à votre signe une nouvelle opportunité d'essayer et de bien faire les choses comme elles devraient l'être maintenant. Cependant, vous devrez admettre que vous avez commis une erreur. Ce sera la différence entre tout continuer ou tout terminer. Mais vous saurez très bien relever ce défi.

Célibataire : Il y a une rencontre avec un couple d’amis, où vous rencontrerez un garçon. D’ailleurs, vous le trouverez assez attirant. Appuyez-vous sur vos compagnons les plus proches pour vous aider à coordonner une réunion seul afin qu’une femme audacieuse ne vous voit pas.

Signe des Poissons

Du 19 février au 20 mars

Avec un partenaire : Votre petit ami ou votre mari a une grande capacité à sentir quand quelque chose ne va pas ou quand quelqu’un veut vous faire du mal. Faites confiance aux conseils qu’il vous donnera. En effet, ils vous éviteront un bouleversement ou une frayeur. Vous savez qu’il s’immisce rarement dans vos affaires, mais il veut vous protéger.

Célibataire : Vous passerez un bon moment avec un grand groupe d’inconnus. Mais, ils vous feront sourire. Il est probable que l’amour soit dans l’air. Cependant, l’idéal est que vous profitiez de ce moment. En effet, bientôt Cupidon tirera sa flèche sur les natifs de votre signe et il devra s’en occuper.