© Ces signes auront équilibre et réflexion la 3ème semaine d'octobre, selon l'astrologie

Dans le monde de l’astrologie orientale, on recherche l’équilibre et la maîtrise pour chaque signe du zodiaque. En Orient, tout ce qui implique équilibre et bonne énergie est synonyme de bon temps.

A cette occasion nous vous présentons les signes du zodiaque de l’horoscope chinois qui pourront passer par des états de réflexion et d’équilibre cette troisième semaine d’octobre. Ainsi, cela leur permettront de prendre des décisions et de calibrer les énergies.

L’horoscope chinois, contrairement à l’astrologie occidentale, présente une série d’animaux indigènes qui sont les représentations de chaque signe du zodiaque. A cette occasion, ceux que nous allons vous citer sont ceux qui sont les plus alignés avec chacune des fluctuations. Aussi, ils répondent aux états réflexifs et s’équilibrent en matière de réception énergétique.

Signe du Cochon:

Ce signe du zodiaque au sein de l’horoscope chinois sera l’un de ceux avec qui vous trouverez le plus de tranquillité. En cette troisième semaine du mois il sera sans aucun doute traversé par les canaux d’équilibre et de réflexion. D’ailleurs, l’astrologie orientale propose cela à tous les membres du zodiaque qui constitue l’horoscope chinois. Cet animal a sans aucun doute un grand pouvoir de réflexion. Donc, il sera l’un des plus calmes pour pouvoir mener à bien sa semaine. À lire Quelles couleurs de vêtements porter pour attirer la chance, en fonction de votre date de naissance ?

Coq:

Ce signe du zodiaque repose dans un état de réflexion permanente. De ce fait, l’équilibre qu’apporte l’astrologie orientale pour cette troisième semaine du mois donnera une grande pause mentale aux coqs. D’ailleurs, ils ont toujours tendance à être très présents dans leurs idées. Aussi, il est complexe pour cette expression de l’horoscope chinois d’habiter les états de canalisation. En effet, leurs énergies augmentent. Donc, ils ont déjà une grande partie de leur propre augmentation énergétique à canaliser de manière récurrente.

Signe du Tigre:

Le Tigre est un signe du zodiaque qui cherche sans aucun doute à trouver ses espaces. Donc, cette semaine la réflexion proposée par l’astrologie orientale peut être le moment idéal pour retrouver l’équilibre. Cela est fait pour que cette expression de l’horoscope chinois s’adapte à vos envies et besoins concernant votre vie personnelle.