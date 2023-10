© Ces signes reçoivent toute l’énergie de la nouvelle lune, selon l’astrologie

La Lune est sans aucun doute l’une des étoiles qui exerce la plus grande influence dans le monde de l’astrologie. Et cela sur chaque natif du zodiaque. Dans certains cas, les éléments de l’horoscope répondent complètement à ce corps céleste. Comme c’est le cas des signes avec l’élément eau. Et dans d’autres cas, bien qu’ils ne dépendent pas totalement de l’énergie de la lune, cela peut en affecter d’autres.

La lune et l’horoscope ont beaucoup à voir l’un avec l’autre. C’est pourquoi ces jours du mois, cette énergie influence certains signes du zodiaque. Ces fluctuations et la connexion lunaire affectera donc un natif du zodiaque en particulier. Bien qu’il y en ait d’autres qui, au sein de l’astrologie occidentale, seront également fortement influencés par leur passage à travers cette énergie provenant de l’énergie lunaire.

Signes du Poissons:

Celui-ci sera sans aucun doute sous l’influence de la Lune et l’énergie lunaire. C’est toujours une condition pour les natifs du Poissons, qui est l’un des signes qui représente le mieux l’élément eau. Chaque natif de l’élément eau en astrologie à d’ailleurs un lien fort avec cette étoile. Mais en particulier, les Poissons y sont profondément liés. Et donc ces jours-ci, ils seront très conscients de la façon dont l’énergie de la lune fluctue dans leur personnalité.

Taureau:

Dans le cas du Taureau, l'énergie lunaire influencera drastiquement ces signes. Ce dernier apporte un moment de réflexion nécessaire à cette expression de l'horoscope. Cette réflexion est nécessaire pour affronter les semaines à venir avec un peu plus de sérénité. D'autant que l'astrologie a apporté des moments d'introspection complexes pour les natifs du Taureau. Et la lune vient proposer des moments de connexion plus agréables qui permettent de traiter et d'apprécier.

Balance :

Pour ce natif de l’horoscope, l’astrologie a une intensité venant de la lune. Elle doit être canalisée de manière positive car une mauvaise gestion de l’énergie lunaire pour ces signes du zodiaque entraîne des conflits avec les proches. Et cela en raison de problèmes de traitement et de mauvaise humeur. C’est même l’une des expressions les plus claires d’une mauvaise gestion de ce grand flux d’énergie.