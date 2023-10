© 3 signes connaîtront un changement radical dans leurs finances à partir du 15 octobre

L’astrologie nous dit constamment ce qui nous arrivera à l’avenir dans les domaines qui nous tiennent à cœur. Cette fois nous parlerons des signes du zodiaque qui connaîtront des changements dans leurs finances. Et cela à partir du 15 octobre. Bien sûr, nous devons prévenir que cette semaine, le manque d’énergie de la Lune en Lion ne nous favorisera pas. Nous ne serons pas d’ailleurs préparés aux défis à venir.

Mais dans les prochains jours, Mars entrera en Scorpion. Donc il pourrait y avoir des tensions dans les relations amoureuses. Il y a d’ailleurs une forte probabilité qu’il y ait une nouvelle vague de ruptures. Cette planète pourrait aussi nous affecter sous un autre aspect. La conjonction avec Saturne nous donne un sentiment d’ordre. Mais la réalité est que la Lune est en face de Neptune. Et cela représente l’insécurité et même la paranoïa.

Tous ces changements qui s’annoncent pour cette troisième semaine d’octobre seront donc une conséquence de la planète et de la Lune. De plus, le trigone entre Saturne, Vénus et la Lune faisait partie d’un chapitre qui ne cherchait que des transformations. Y compris l’aspect argent, mais tout cela en vaudra la peine.

Signes du zodiaque : Vierge

Pour les natifs de la Vierge, cela n'a pas été une année facile. Elles se sentent épuisées par tant de défis et d'exigences auxquelles elles ont été confrontées au cours de cette période et elles aspirent désormais à la fin de 2023. La bonne nouvelle est que Pluton pourrait nous apporter de nouvelles opportunités à ces signes. Par conséquent, un retour à la normale ! Ce qui pourrait nous être bénéfique en matière financière, même si cela peut impliquer une série de tâches et davantage de responsabilités.

Scorpion

Pour ceux qui sont nés sous le natif du Scorpion, de grands changements vont survenir dans leur vie. Ils seront très visibles cette semaine pour ces signes. Eh bien, vous verrez que l’effort et l’intensité que vous avez déployés et pour lesquels vous avez travaillé sont sur le point de porter leurs fruits. Même si ces journées peuvent être bouleversantes, ce sera l’occasion de démontrer votre force et votre capacité face aux défis qui vous apporteront puissance et détermination.

Bélier

Cette semaine sera pleine de défis pour les personnes nées en Bélier. Mais tous du côté positif, car toutes les difficultés que vous avez traversées seront terminées et vous aurez même l’impression qu’un poids sera enlevé de vos épaules. Ce sera une nouvelle étape pour ces signes, pleine de changements et même d’expressions créatives. Ils vous aideront à surmonter la douleur et la souffrance que vous avez vécues, ainsi que des avantages en matière d’argent.