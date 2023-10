© Un coup de malchance pour 5 signes du zodiaque a partir du 15 octobre

« L’anneau de feu », comme on appelle l’éclipse solaire annulaire, a eu lieu ce samedi 14 octobre dans une grande partie du monde. Cet événement astronomique a eu des effets négatifs qui ont commencé à se faire sentir un jour. Cela après que son énergie était déjà stationnée dans le ciel. Pour le Taureau, les Gémeaux, la Vierge, le Scorpion et le Capricorne, les présages ne sont pas très bons. Ces signes du zodiaque doivent faire attention.

Taureau : ce signe du zodiaque doit faire certains efforts

Du 20 avril au 20 mai

Voyages, sorties, shopping dans les centres commerciaux et bien plus encore. Vous voulez avoir un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Et maintenant plus que jamais, il vous sera difficile de le maintenir. En effet, vous n’aurez plus personne pour financer vos goûts ni une source de revenus régulière.

Vous allez devoir chercher un emploi où la rémunération est plus élevée, signe du zodiaque du Taureau. Cela, pour pouvoir vous offrir tout le luxe et les goûts que vous souhaitez sans dépendre de quelqu'un d'autre.

Gémeaux : ce signe doit avancer quoi qu’il arrive

Du 21 mai au 20 juin

C’est difficile à dire, mais il est très possible que vous rejoigniez la liste des chômeurs du pays. Par ailleurs, vous ne disposez pas d’un coussin financier pour vous soutenir pendant que vous trouvez un nouvel emploi. Ce seront des jours d’austérité extrême, qui vous laisseront très inquiets. En effet, cela ne fait pas partie des projets de ce signe du zodiaque. Vous devrez occuper des emplois qui sont impensables pour vous, mais vous parviendrez à avancer.

Vierge : un signe du zodiaque méticuleux

Du 23 août au 22 septembre

Vous prenez au sérieux la question de la priorisation des priorités dans votre maison, car vous retirerez de l’argent pour répondre à un caprice de vos parents ou d’un proche. Tandis qu’à la maison, ce même argent servira à couvrir certains besoins. Non seulement vous aurez des problèmes financiers, mais aussi avec votre partenaire. Cela, en raison de votre incapacité à fixer des limites et à laisser la culpabilité agir au-dessus de la raison.

Scorpion : il doit faire attention à ses finances

Du 23 octobre au 21 novembre

Les intérêts sur les dettes affecteront durement l’économie de ce signe du zodiaque. Tout ce qui entrera dans votre maison sera pour essayer de régler ces comptes dans lesquels vous vous êtes engagé parce que vous ne pouviez pas vous mesurer lors de l’achat et maintenant vous en subirez les conséquences.

Il est possible que cela affecte votre réputation de crédit et vous nuise plus tard lorsque vous tenterez de demander un prêt, que ce soit auprès d’une banque ou d’une personne que vous connaissez.

Capricorne : de gros problèmes pour ce signe du zodiaque

Du 22 décembre au 19 janvier

Vous aurez confiance que vous avez suffisamment d’argent sur votre compte et vous achèterez des dizaines de choses qui ne sont actuellement pas si essentielles, donc à partir de ce week-end, ce nombre diminuera considérablement, mais l’essentiel est que votre principale source de revenus aura un problème.

Il est donc possible que dans ces semaines vous ne voyiez pas un seul peso et que la situation se corse pour vous car vous comptez là-dessus. Il est préférable que vous preniez des précautions, signe du zodiaque du Capricorne.