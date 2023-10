© Une pluie d'étoiles apportera fortune et paix à tous ces signes du zodiaque chinois

Rat : un signe du zodiaque à part

Signe du zodiaque né dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

C’est le moment idéal pour entrer dans le monde des affaires et démarrer votre propre entreprise. Vous augmenterez vos revenus et améliorerez grandement votre style de vie. Mais il faut être constant et surtout discipliné si l’on veut voir des résultats positifs plus rapidement.

Bœuf : la positivité en tout temps

Signe du zodiaque né dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Les problèmes qui surviennent dans votre travail ne vous affecteront pas du tout car vous êtes à l'abri des mauvaises ondes. Vous êtes une femme très dynamique, positive et surtout résiliente. Ce qui vous rendra alors invisible face à ces désagréments qui se termineraient par le licenciement de vos collègues.

Tigre : un peu de repos pour ce signe du zodiaque

Signe du zodiaque né dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Vous profiterez au maximum de votre temps libre, non seulement pour accomplir les tâches en attente à la maison, mais aussi pour vous amuser avec vos amis, vous vous accorderez un moment pour vous vider l’esprit et prendre soin de vous : un bain pour déstresser, un bon vin, une sieste réparatrice et plus encore.

Lapin : une rencontre fortuite dans peu de temps

Signe du zodiaque né dans les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Vous sentirez que vous avez toute l’attention de ce garçon que vous aimez tant, alors n’hésitez pas à vous montrer et à vous montrer, pour pouvoir le conquérir. Cherchez n’importe quelle excuse pour entamer une bonne conversation et vous laisser séduire, car tout semble indiquer qu’il est un grand sapiosexuel.

Dragon : une rentrée d’argent pour ce signe du zodiaque

Signe du zodiaque né dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

Il y a de bons présages concernant une question liée à l’argent. Il vous faudra juste être patient pour que tout s’enchaîne et joue en votre faveur. Ce rêve que vous avez deviendra réalité et votre famille y sera pour beaucoup car elle sera complice du cosmos.

Serpent : La situation s’améliore pour ce signe

Signe du zodiaque né dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vous découvrirez ce qui vous touche dans votre travail. Votre intuition vous guidera et le processus d’observation que vous avez eu la semaine dernière vous donnera la réponse que vous cherchez. Vous verrez alors que désormais la situation changera pour le mieux car vous éviterez les flèches de l’envie.

Cheval : un mentor pour ce signe du zodiaque

Signe du zodiaque né dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Vous pourrez vous libérer de ces émotions qui vous lient tant au passé et vous empêchent d’avancer. Écoutez ce que dit un aîné proche de vous, qui verra dans vos yeux votre appel à l’aide. Lui, avec ses sages paroles, vous éclairera alors sur votre chemin.

Chèvre : l’épanouissement du couple

Signe du zodiaque né dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Vous apprécierez vivre ensemble avec votre partenaire. Vous aurez bien besoin d’être à ses côtés comme vous le méritez tous les deux, mais la routine, le stress et le travail vous en ont empêché. Ils vivront donc un moment romantique plein de tendresse et de complicité.

Singe : la solution au prochain tournant

Signe du zodiaque né dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Vous ferez tout ce qui est nécessaire pour résoudre un problème que vous rencontrez depuis plusieurs jours quitte à être au centre de critiques. Vous savez que vous n’avez pas d’autre issue et que ce que pensent les autres n’a pas beaucoup d’importance pour vous. Ainsi, vous atteindrez votre objectif et ferez taire tout le monde.

Coq : signe du zodiaque de l’amitié

Signe du zodiaque né dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Vous pourrez faire plaisir à un proche avec un détail plein de sens. Vous savez très bien à quel point cela est important pour cette personne. Cela vous remplira de beaucoup de satisfaction, car vous avez enfin pu y parvenir après plusieurs tentatives infructueuses.

Chien : le réconfort auprès du partenaire

Signe du zodiaque né dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Ils reconnaîtront que vous avez raison et vous vous excuserez, ainsi les aspérités de la relation seront aplanies et tout se déroulera comme les autres jours. Cela vous montrera donc la maturité émotionnelle de votre proche.

Cochon : une vie de famille épanouie

Signe du zodiaque né dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Vous allez jouer un rôle fondamental dans un conflit familial, mais en tant que médiateur car ils utiliseront votre don de communication pour trouver un point d’empathie, une négociation qui se termine par un accord amical dans lequel tout le monde est satisfait.