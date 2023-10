© 3 signes n'auront pas de chance en argent et en amour alors que Pluton est direct en Capricorne

Au cours du mois d’octobre, on s’attend à divers phénomènes astronomiques qui auront un certain effet sur chacun des signes du zodiaque. Selon la planète gouvernée le jour « x », affectant chaque personne positivement ou négativement.

L’un des plus importants est celui de Pluton direct en Capricorne. Ce qui fait référence à une saison de transformation et se charge d’agir avec la force nécessaire. Dans l’objectif de favoriser le changement et l’évolution dans tous les aspects possibles.

De plus, ce phénomène indique la fermeture de divers cycles que nous considérons comme importants. De plus, il marque aussi la manière dont nous affrontons les processus. Ce, en recherchant des améliorations pour créer une meilleure version de nous-mêmes, même si cela ne s’applique pas à tout le monde. D’ailleurs, découvrons les trois signes qui n’auront pas de chance !

Les signes les plus malchanceux en octobre

Par conséquent, nous allons vous montrer ci-dessous quels sont les signes du zodiaque qui vont avoir de gros problèmes et de la malchance dans l'argent et dans leurs relations. En effet, ils auront également de gros obstacles dans différents aspects de leur vie. Afin que vous puissiez les soutenir inconditionnellement jusqu'à ce que cela se produise. Mauvaise passe ou s'éloigner d'eux pour ne pas causer plus de problèmes.

Vierge :

L’un de ces signes du zodiaque est celui que l’élément terre gouverne, la Vierge. Bien qu’il puisse être extrêmement aimant et patient, la vérité est que lorsqu’ils ne réalisent pas les choses à temps. C’est-à-dire comme d’habitude, tout tombe. À part, ça commence à se brouiller et à finir à l’intérieur. D’ailleurs, les problèmes relationnels sont là où vous aurez des problèmes majeurs.

Les signes du Capricorne :

Un autre de ces signes qui pourrait connaître un revers majeur au cours de cette saison est celui qui représente également l’élément terre, le Capricorne. Ainsi, il ne cessera de penser à ses sentiments, ainsi qu’à la manière dont il veut les exprimer. Maintenant, il recherche plus dans son individualité mais il ne sait pas comment y faire face.

Scorpion :

Et enfin, le signe du Scorpion ressentira une sensation particulière qui génère un déséquilibre dans tous les aspects de sa vie. Mais plus encore en matière d’amour et d’argent, car il est fatigué de tout ce qu’il a vécu ces dernières années. Bien qu’il essaie pour l’améliorer, il stagne plus que jamais.