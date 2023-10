© 3 signes seront les plus favorisés par l'énergie solaire, selon l'astrologie orientale

L’astrologie orientale est une pratique populaire basée sur le calendrier lunaire chinois. Chaque année s’associe donc à un animal du zodiaque chinois. En tout cas, chaque animal possède des caractéristiques spécifiques qui influencent la personnalité et le destin de chaque signe astrologique.

De plus, l’astrologie orientale utilise également les éléments eau, feu, terre, métal et bois pour déterminer les caractéristiques d’une personne. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment l’énergie solaire vous sera bénéfique dans les prochains jours. Voici les trois signes de l’horoscope chinois qui seront favorisés !

Signe de rat

Le Rat est le premier signe du zodiaque chinois qui s’associe à l’élément eau. Ainsi, nous connaissons les personnes nées sous ce signe pour être intelligentes, rusées et ambitieuses. Durant cette semaine, l’énergie solaire sera très favorable aux rats. En effet, ils pourront donc en profiter pour faire avancer leurs projets personnels et professionnels.

Signe du dragon

Le Dragon est le cinquième animal du zodiaque chinois qui s’associe à l’élément terre. D’ailleurs, nous connaissons les personnes nées sous ce signe pour être courageuses, passionnées et ambitieuses. Durant cette semaine, l’énergie solaire sera très favorable aux dragons. Nul doute, ils pourront l’utiliser cette force pour faire avancer leurs projets créatifs et artistiques. À lire Astrologie : 5 signes du zodiaque qui souffrent en silence et peu le savent

Le singe

Le Singe est le neuvième animal du zodiaque chinois qui s’associe à l’élément métal. Nous connaissons les personnes nées sous ce signe pour être pleines d’esprit, amusantes et curieuses. Durant cette semaine, l’énergie solaire sera très favorable aux singes. Ainsi, ils pourront donc l’utiliser pour faire avancer leurs projets intellectuels et pédagogiques.

Cette semaine, l’énergie solaire aura un grand impact sur l’astrologie orientale. Dans cet article, nous vous montrons quels signes du zodiaque recevront cette énergie. Profitez-en pour utiliser cette énergie à votre avantage. En bref, ces trois natifs de l’horoscope chinois auront plus d’avantages que d’autres.