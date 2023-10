© Découvrez les énergies positives que laisse l'éclipse solaire pour chaque signe du zodiaque

La vie quotidienne et l’avenir créent en nous de nombreux doutes. L’amour, le travail, la vie de famille, tout nous remet en question et on a parfois besoin d’un petit coup de pouce pour avancer. Les cartes de tarot de cette semaine vous guident pour surmonter les obstacles qui se présentent à vous. Découvrez alors ce que cet art divinatoire a à dire concernant chaque signe du zodiaque.

Bélier : le signe de l’impulsivité

Quatre des Pentacles

Il faut croire en soi et risquer de franchir le pas pour se consolider dans ce nouveau poste qui vous a coûté tant de sueur et de larmes. Cette semaine, vos décisions seront cruciales pour mener à bien vos projets et commencer à récolter les fruits de vos efforts.

Ne laissez pas le découragement de ne pas progresser déterminer votre volonté de continuer à vous battre. Vous bénéficiez du soutien de votre famille et de votre partenaire pour surmonter tout ce qui arrive. Profitez de ces journées pour en profiter avec vos proches et demander humblement que les choses se passent bien pour consolider votre relation. À lire Êtes-vous compatible avec votre partenaire ? Découvrez-le grâce à la numérologie

Taureau : le signe du zodiaque de la persévérance

Roi des baguettes

Vous ne vous sentez pas en sécurité là où vous êtes, mais ce sera pour une courte période. Cette semaine, une opportunité se présente au milieu d’un chaos qui vous a rendu très anxieux et inquiet. En effet vous aviez l’impression que vous ne vous retrouveriez plus rien entre les mains.

La vie prend de nombreux tournants et cette fois ce sera pour le bien-être de ce signe du zodiaque. La lettre vous avertit de ne pas mépriser cette personne qui veut se rapprocher de vous. Au contraire, ce sera une surprise à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mettez le passé de côté et donnez-vous cette opportunité.

Gémeaux : le signe de la communication

Trois de Coupes

Une semaine pleine de festivités, de bons présages professionnels, de promotion. L’éclipse solaire vous a rempli d’énergie positive. Un nouveau poste qui vous apportera des avantages, mais surtout aidera votre famille et aussi consolider votre couple. L’économie coulera à flot et vous pourrez résoudre tout ce qui vous inquiète. À lire Conseils des astres pour clôturer octobre avec succès grâce à l’énergie de la nouvelle lune

La carte vous dit de très bien gérer ce triomphe et de ne pas laisser l’ego briser votre gentillesse et votre générosité. Cette personne qui est à vos côtés espère que vous prenez la bonne décision et que vous vous laissez soutenir car elle est à vos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments.

Cancer : le signe du zodiaque de la famille

La Prêtresse

Vous ne pouvez pas manquer cette opportunité qui s’offre à vous. Soit vous osez emprunter ce chemin et essayez comment ça se passe, soit vous restez coincé au même endroit. C’est une décision qui est très claire sous vos yeux, mais la peur ne vous laisse pas la prendre.

C’est une semaine pour interroger l’univers et pour que votre énergie soit positive. Vous verrez que si vous changez d’attitude, les choses évolueront en votre faveur. La lettre vous dit d’oser chercher cette personne que vous aimez tant. Rien ne se passe si c’est vous qui faites le premier pas. Au contraire, cette personne si timide se sentira flattée et heureuse d’être à vos côtés.

Lion : un leader-né parmi les signes

Page de baguettes

C’est une année que vous avez mise à profit pour évoluer professionnellement. Cette capacité à adopter une attitude positive vous permettra d’obtenir la promotion pour laquelle vous vous battez depuis tout ce temps. Continuez avec patience, car l’année prochaine il y aura beaucoup de succès et de croissance financière.

La carte vous dit que vous devez profiter de ce moment pour profiter de la vie sociale car à tout moment vous rencontrerez cette personne qui changera votre vie. Soyez belle, profitez de cette semaine de partage et de fête et faites ressortir ce charisme qu’il vous faut pour briller.

Vierge : le signe du zodiaque le plus méticuleux

Six des Pentacles

Cette semaine, vous commencez une nouvelle étape pleine de travail, mais avec le temps, vous aurez les fruits entre vos mains. Vous devez prendre des décisions qui vous permettent d’avancer plus vite car il vous reste très peu de temps pour terminer l’année et vous devez produire des résultats.

La lettre vous parle de laisser de côté ce sentiment de solitude. Travaillez au mérite car vous êtes un être de lumière qui a le droit de refaire sa vie. Vous allez rencontrer quelqu’un qui fera battre votre cœur et vous serez réciproque.

Balance : le signe qui va changer de vie

Huit de baguettes

Vous avez pris un chemin différent, craignant que les choses ne se passent pas bien, mais il s’avère que nous sommes sur la bonne voie et que les perspectives économiques sont bonnes. Cette semaine sera remplie de nombreux défis professionnels qui changeront votre vie l’année prochaine. Un voyage est sur le point d’avoir lieu et il vous apportera de très bonnes relations.

La carte vous indique qu’une bénédiction arrive dans votre vie que vous avez tant demandée à l’univers. Eh bien, vous avez ce désir qui changera votre vie. Alors préparez-vous car la vie va vous changer du ciel à la terre et vous allez vous sentir heureux et épanoui.

Scorpion : le signe du zodiaque le plus pragmatique

Six de baguettes

Vous devez travailler dur pour atteindre votre bien-être et celui de votre famille. Vous venez de temps très difficiles, mais peu à peu les perspectives s’amélioreront. Pour que cela se produise, changez d’attitude, laissez le négatif de côté et commencez à regarder la vie avec une autre perspective.

Vous aurez tout le soutien dont vous avez besoin pour prendre la décision que vous souhaitez prendre. Votre partenaire est là au coude à coude pour vous aider moralement et économiquement, lâchez votre orgueil car cela ne vous mène nulle part.

Sagittaire : le signe le plus aventureux

Le magicien

Il ne suffit pas d’avoir de l’argent, un statut ou une renommée, vous devez avoir ce lien avec les intentions que vous avez pour atteindre vos objectifs. Cette semaine, vous devez donner un supplément d’énergie positive pour terminer ce dernier trimestre de l’année avec une augmentation de votre activité.

La lettre vous prévient également qu’il est temps de prendre au sérieux les questions d’amour, qu’il est temps de parler de consolidation et de coexistence avec votre partenaire. S’ils résolvent leurs différends, la suite sera merveilleuse.

Capricorne : une relation intime au top pour ce signe du zodiaque

Les amoureux

Vous êtes au meilleur moment pour établir un partenariat, faire avancer les affaires et pour que tout réussisse. L’énergie que vous rayonnez vous aidera à faire en sorte que l’environnement de travail s’améliore considérablement et que chacun obtienne des avantages équitables.

La carte des amoureux est l’une des plus belles du tarot. Elle vous parle du triomphe amoureux, de la consolidation du couple et de la stabilité et de l’équilibre émotionnel. Cette personne est là pour vous compléter, alors allez-y et prenez la meilleure décision.

Verseau : ce signe doit apprendre à être patient

Cinq des Pentacles

Vous traversez une saison très difficile en affaires et c’est pourquoi vous devriez faire preuve d’un peu plus de patience et de tolérance envers votre entourage. Si vous faites plus d’efforts et acceptez l’aide des autres, ils avanceront et vous réaliserez ce que vous aviez prévu de faire depuis le début.

La lettre vous recommande de prendre une décision concernant votre partenaire. En effet, vous ressentez une déception et ne souhaitez pas continuer dans un cercle vicieux. Il vaut mieux terminer en bons termes et passer à autre chose.

Poissons : la famille au centre des préoccupations de ce signe du zodiaque

Deux de baguettes

L’émergence de l’éclipse solaire apporte un progrès dans votre vie. En effet, l’Univers vous récompense pour tous les efforts que vous faites pour avancer. Vous atteindrez tous les objectifs que vous vous êtes fixés si vous êtes ferme et décisif dans les décisions que vous devez prendre avant la fin octobre.

C’est l’une des meilleures cartes de tarot. Et elle vous indique qu’avec votre partenaire, vous obtiendrez le succès et la bonne fortune. Par ailleurs, vous vous concentrerez sur l’avancement de la famille et que les temps d’adversité appartiendront au passé.