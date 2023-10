© Conseils des astres pour clôturer octobre avec succès grâce à l'énergie de la nouvelle lune

Octobre et la saison des éclipses est sur le point de se terminer. Néanmoins, il continue à déverser son énergie en faveur de tous les signes du zodiaque. Voici alors ce qui vous attend durant les prochaines périodes.

Bélier : octobre se focalise sur les relations personnelles

Du 21 mars au 19 avril

Il y aura des transformations dans votre relation avec votre partenaire durant le reste du mois d’octobre. Vous serez tous les deux concentrés, regardant vers le même chemin et le même objectif. Ce qui renforcera alors les liens entre vous et empêchera des tiers de vouloir s’immiscer dans vos affaires.

Taureau : un revirement de situation en vue

Du 20 avril au 20 mai

Il y a des signatures importantes de contrats ou d’accords qui vous donneront beaucoup plus de stabilité. Mais il est important que vous fassiez attention à chaque paragraphe, aux mots pour éviter que tout cela ne joue contre vous à l’avenir. Clarifie alors tous les doutes avant la fin octobre.

Gémeaux : octobre vous incite à éclaircir vos idées

Du 21 mai au 20 juin

Vous sentirez que vous avez beaucoup plus de clarté sur vos sentiments envers ce garçon qui vous tient tant à cœur. Vous prendrez donc une décision très mûre qui vous apportera une tranquillité d’esprit. En effet, vous savez déjà ce que vous voulez et comment, et il ne correspond pas à ça. De plus, vous n’êtes pas prêt à faire la moitié du chemin en cette fin octobre.

Cancer : un renouveau dans son quotidien

Du 21 juin au 22 juillet

Essayez de prendre de nouvelles habitudes qui vous permettront de construire une meilleure version de vous-même. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de radical, sinon vous créerez de la résistance. Commencez par de petits comportements modifiés et procédez étape par étape. Cela, afin que cela ne devienne pas difficile pour vous en ce mois d'octobre.

Lion : beaucoup d’énergie en ce mois d’octobre

Du 23 juillet au 22 août

Vous serez très motivé, les idées afflueront en grande quantité en ce mois d’octobre. Et à cela s’ajoutera que vous vous sentirez énergique avec une grande envie de réaliser, de faire. Profitez donc de tout cela pour faire quelque chose de représentatif, qui vous laissera un revenu supplémentaire.

Vierge : du repos bien mérité

Du 23 août au 22 septembre

Maintenez une bonne attitude, remerciez, dites bonjour, essayez d’interagir avec des inconnus qui contribuent à vous. Ainsi, vous verrez comment vous ressentirez un calme qui réduira toutes les révolutions que l’anxiété génère en vous. Arrêtez-vous pour admirer le paysage, ne serait-ce qu’un instant. Votre tranquillité d’esprit sera là pour cette fin octobre.

Balance : honneur à la famille en cette fin octobre

Du 23 septembre au 22 octobre

Une très agréable surprise que vous réserveront certains membres de votre famille et qui réveillera tous vos souvenirs et sentiments. En cette fin octobre, vous pleurerez de bonheur, vous n’avez pas vécu une expérience similaire depuis longtemps. De plus, vous serez dans un état sublime qui suscitera la gratification chez les autres.

Scorpion : une amélioration au travail

Du 23 octobre au 21 novembre

Envisagez de nouveaux projets liés à votre métier ou à votre profession, mais n’en discutez pas avec des tiers. Essayez simplement de les développer en silence, car vous vous assurerez ainsi qu’ils ne couleront pas dans des oreilles peu scrupuleuses. Plantez-le avant la fin du mois d’octobre.

Sagittaire : soyez vous-même en cette fin octobre

Du 22 novembre au 21 décembre

Vivez sans crainte cette émotion que vous avez au milieu de votre poitrine. Ne pensez plus à ce qu’ils diront, car au final, on ne peut pas plaire aux autres. N’oubliez pas que vous n’êtes pas propriétaire du bonheur des autres. En faisant cela, vous ressentirez en vous une grande liberté en cette fin octobre.

Capricorne : ce signe doit mieux s’organiser

Du 22 décembre au 19 janvier

Organisez votre économie domestique. Il y aura une stabilité financière, ce qui vous permettra de vous fixer quelques objectifs avant la fin de l’année. Épargnez, investissez et multipliez également tout l’argent qui rentre dans votre maison. Fixez simplement une date pour obtenir ce que vous voulez en cette fin octobre.

Verseau : moins d’exigences en cette fin octobre

Du 20 janvier au 18 février

Vous devriez être un peu plus flexible dans vos exigences envers certaines personnes que vous aimez, car parfois vous avez tendance à trop exiger d’elles. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes généralement la cause du stress. Laissez-les alors prendre leurs propres décisions sans votre aide.

Poissons : écoutez les plaintes de votre corps

Du 19 février au 20 mars

En cette fin octobre, il faut se reposer. Demandez de l’aide pour pouvoir faire une pause et recharger votre énergie car votre corps est déjà au bord de la limite. Cela vous donne des signes, mais vous ne voulez pas les voir. Une fois revenu à la routine, n’exigez pas trop de vous-même et ne critiquez pas excessivement.