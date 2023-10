© Le message des étoiles pour votre signe après avoir reçu l'énergie de l'éclipse en Balance

Cet événement astronomique apporte beaucoup d'énergie à chacun des signes des éléments de l'eau, du feu, de l'air et de la terre.

C’est samedi dernier, le 14 octobre 2023, qu’a eu lieu l’un des événements astronomiques les plus importants du XXIe siècle. Le protagoniste était l’étoile royale, c’est-à-dire le Soleil, qui brillait comme rarement lorsqu’il était derrière la Lune, ce type d’étoile. Les éclipses se produisent environ quatre fois dans la vie d’une personne, soit sur une période d’environ 30 ans. Elles influencent la vie de tous les signes du zodiaque.

La croyance selon laquelle les événements astronomiques, tels que les éclipses et la position des planètes, influencent les signes du zodiaque est vraie. Elle se base sur la philosophie et les croyances de l’astrologie. Et dans ce cas, certains pays, dont la France, ont été témoins de l’éclipse solaire annulaire qui a eu lieu.

Comment l’éclipse influence-t-elle les signes du zodiaque ?

Il faut rappeler que l’astrologie est une pratique ésotérique. Elle soutient que les positions relatives des planètes et autres corps célestes au moment de la naissance d’une personne peuvent influencer sa personnalité et son destin. Et dans le cas du mouvement lunaire devant le Soleil ce n’est pas l’exception.

Les astrologues croient à l’influence des étoiles sur la vie des gens à travers une interprétation symbolique et métaphorique. Ainsi, selon cette croyance, la position des planètes par rapport à chaque signe est liée aux caractéristiques de la personnalité et aux expériences d’une personne. Et dans ce cas, c’est ainsi que l’éclipse solaire annulaire avec l’énergie en Balance influence le reste des éléments zodiacaux. À lire Les couples qui s’ennuient dans une relation peuvent appartenir à 4 signes du zodiaque

L’influenceuse et créatrice de contenu, qui possède également un podcast spécialisé en astrologie María Pineda, plus connue sous le nom de Mia_astral, révèle des faits intéressants. Voici ce que réserve cette semaine pour chacun des éléments eau, terre, feu et air après les mouvements générés par ce phénomène des étoiles.

Les problèmes se résolvent pour ces signes

Bélier : L’éclipse en Balance vient de passer et nous nous dirigeons vers l’éclipse en Taureau. Cette semaine, c’est une bonne idée d’évaluer les contrats et les accords en termes de praticité, de temps et d’argent à investir. Si vous avez besoin de rencontrer un conseiller, faites-le maintenant.

Taureau : C’est une semaine avec des alignements qui se concentrent sur la résolution des problèmes quotidiens. Des situations avec quelqu’un qui vous assiste ou sur la finalisation des négociations sur les horaires avec une autre personne. Même si cela ne semble pas si important, cela l’est pour le signe du Taureau. En effet, face à vos éclipses, vous parvenez à « gagner » dans une situation dans laquelle vous avez trop abandonné dans le passé.

Gémeaux : Après l’éclipse en Balance, le Soleil et Mercure unissent leurs forces dans ce signe. C’est une semaine de conversations qui clarifient le panorama de l’amour, de la romance, de ce qui vous passionne. Elle met en valeur l’établissement de votre position face à une autre personne qui vous intéresse.

Cancer : La zone Scorpion de votre thème régit les thèmes de la romance, de la passion, de l’impulsion créatrice, du plaisir et des enfants. Mars y transite déjà, maintenant que Mercure arrive, la saison commence donc à devenir intéressante. Et ce, surtout si vous êtes célibataire et que vous souhaitez relancer les choses avec une autre personne. Lors des éclipses, des rencontres se produisent également qui ouvrent vos cinq sens à de nouvelles expériences. À lire Tout ce que vous devez savoir pour comprendre votre carte astrologique

Les projets se concrétisent pour ces natifs

Lion : Cette semaine, il y a une conjonction entre le Soleil et Mercure en Balance avec des vibrations après les éclipses. Je vous invite, signe du Lion, à croire au pouvoir de persuasion et de conviction que vous avez en ce moment. Cela, pour défendre vos intérêts, votre stabilité et les meilleures conditions dans un contrat. Profitez des trois premiers jours de cette semaine pour faire ce genre de réunions.

Vierge : À la fin de la semaine, votre dirigeant Mercure entre en Scorpion pour y rester jusqu’au 9 novembre. Ce sera un transit dans lequel vous commencerez à parler sans filtre de sujets qui vous tiennent à cœur. Mais il serait approprié que vous sélectionnez très bien qui et quel effet vous souhaitez évoquer chez les autres. Signe de la Vierge, choisissez bien vos mots.

Balance : Votre éclipse est passée, mais son énergie est très fraîche. N’oubliez pas que vous ne verrez pas l’intégralité du message dans les prochains jours, vous remarquerez des opportunités de modifier votre situation immobilière ou financière en votre faveur.

Scorpion : C’est une semaine propice aux réunions très privées, aux réunions en petit comité et à la grande discrétion dans vos déplacements. C’est bien de revoir des contrats et de renforcer les liens avec des personnes importantes pour le signe du Scorpion. Mais lorsqu’il s’agit de signatures et de décisions finales, il vaut mieux lui donner deux semaines de plus.

De belles perspectives d’avenir pour ces natifs

Sagittaire : C’est une période de moments importants dans votre carrière avec un aperçu de ce qui est possible en 2024. De même, vous verrez des choses qui ne valent plus la peine d’être faites. Ce sont celles où il ne vaut plus la peine d’investir et de vous épuiser.

Capricorne : Vous êtes à votre écoute pour renforcer votre image professionnelle ou promouvoir des entreprises et des projets. Profitez-en pour contacter des personnes clés qui vous aideront dans cette démarche.

Verseau : Des voyages ou des contacts avec des personnes étrangères, ayant d’autres idées et visions, vous ouvrent l’esprit. Elles vous réservent aussi des possibilités de projets et de négociations futures. Sachez qu’il y a des opportunités très rentables pour 2024.

Poissons : Si vous devez fixer des limites financières ou rencontrer ceux avec qui vous ferez des mouvements stratégiques dans ce domaine, c’est la semaine, mais prenez de bons conseils.