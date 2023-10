© Êtes-vous compatible avec votre partenaire ? Découvrez-le grâce à la numérologie

Lorsqu’on est en couple, l’une des plus grandes inconnues qui surgissent est de savoir si cette union durera pour toujours ou si nous perdons simplement du temps. Trouver la personne idéale n’est pas une chose simple, il faut d’abord parcourir un long chemin semé de revers, d’échecs et de blessures au cœur. Donc, lorsqu’une nouvelle personne arrive dans notre vie, il est courant de se poser la question : est-ce que ce sera mon un proche ?? Heureusement que la numérologie nous donne certains indices.

Cela peut être oui ou non, le temps nous le dira. Mais pendant que vous découvrez votre meilleure moitié en la personne du nouveau-venu, il existe certaines méthodes pour découvrir le degré de compatibilité entre vous et votre partenaire.

Qu’est-ce que la synastrie selon la numérologie ?

Dans le monde de la numérologie, la synastrie est un moyen d’analyser les relations à travers le thème natal des personnes. De la même manière, cela nous aide à savoir où nous sommes faibles en tant que couple. On découvre ausi où il peut y avoir certaines frictions afin que nous puissions y prêter plus d’attention. Ainsi, on peut traiter ce talon d’Achille afin que cela n’affecte pas trop notre relation.

Il est important de réaliser plusieurs opérations mathématiques conformes à la numérologie pour arriver au résultat. Et il faut être conscient de ce que l'on veut vraiment savoir, par exemple :

Quand puis-je formaliser ?

Suis-je compatible avec cette personne ?

Puis-je faire confiance à l’autre ?

Est-il temps de fermer les cycles ?

Chaque nombre a une signification et une valeur importantes. Et croyez-le ou non, Pythagore croyait fermement que le monde était mathématiquement parfait. Donc, si vous n'aimez pas croire en l'astrologie, vous pouvez faire un acte de foi mathématique. Et ce, en suivant les instructions de la numérologie.

Qu’est-ce que le thème natal ?

«Ils indiquent nos forces et nos faiblesses, certaines tendances, préoccupations, façons d’apprendre ou d’aimer. C’est comme si à la naissance un certain filtre était placé avec lequel nous allons percevoir et expérimenter le monde.

Cependant, la manière dont nous allons manifester cette énergie ou l’histoire que nous allons nous raconter pour la manifester peut être très différente pour chaque personne », explique Sumah Kralj sur la raison pour laquelle la numérologie devrait apparaître dans votre kit de bien-être.

De même, le thème natal peut vous guider dans ce processus.