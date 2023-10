© Tout ce que vous devez savoir pour comprendre votre carte astrologique

Il s’avère que vous avez mille et un doutes concernant les thèmes astrologiques, vous avez peut-être aussi envie d’en savoir plus sur ce chapitre de l’astrologie devenu tellement à la mode et qui constitue une leçon essentielle de la matière cosmique.

Par exemple, quelle est la différence entre le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant. Attends, tu l’as raté ? Ne vous inquiétez pas car vous avez ici le guide définitif pour comprendre les thèmes astrologiques.

On commence par le début (comme il se doit). Qu’est-ce qu’une carte astrologique, comment calculer la vôtre et la signification de chacun des symboles qui y apparaîtront.

Carte astrale :

En termes astraux, votre thème natal définit à quoi ressemble votre personnalité. Comment vous êtes, agissez et pensez, selon la carte astrologique. Sur papier, c'est une carte du ciel qui représente le moment exact de votre naissance. Ainsi apparaîtront le Soleil, la Lune, le point qui marquera votre Ascendant et toutes les planètes que nous connaissons : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton.

Ceux-ci seront situés sur la roue zodiacale des 12 signes, qui à son tour est également divisée en Douze Maisons, qui représentent différentes facettes de notre vie. La Terre est le centre de ce cercle (car c’est ainsi que l’astrologie est égocentrique) et les étoiles sont dispersées dans les 360º extérieurs. Voici un exemple de thème astrologique, pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble :

Pour ce faire, vous aurez besoin de connaître le jour, l’heure et le lieu exacts de naissance. Comme vous pouvez le voir, il est composé d’un anneau extérieur jaune où sont représentés tous les signes du zodiaque, d’un cercle intérieur également divisé en douze fractions qui symbolisent les Maisons et une dans le plus petit centre, qui est la Terre. Les symboles que vous voyez dispersés sur la carte sont les positions des différents éléments analysés.

Thème astrologique : la signification des symboles du thème astrologique

Tout comme le signe solaire est essentiel pour savoir à quoi vous ressemblez, le signe lunaire, le signe ascendant ou le signe des autres planètes le sont également. Il est donc important de différencier ce qu’est chacun d’eux et ce qu’ils disent de vous.

Signe Soleil, Lune et Ascendant : la différence

Signe solaire :

C’est votre signe du zodiaque habituel, celui que vous regardez lorsque vous lisez votre horoscope mensuel par exemple. Il représente le soi, la personnalité, l’identité et l’ego. C’est l’indicateur le plus puissant de qui nous sommes, notre essence selon la carte astrologique. Nous résumons ici les caractéristiques les plus courantes de chaque signe.

Pour le calculer, vous regardez l’emplacement du Soleil dans le ciel lors de votre première respiration, même si connaître la date suffit, puisque les règles durent généralement quatre semaines.

Signe lunaire:

C’est la position de la Lune au moment de votre naissance. Il représente les émotions, selon la carte astrologique. Pour que vous puissiez le comprendre, cela reflète ce que nous sommes vraiment, la façon dont nous exprimons nos sentiments, si nous sommes dramatiques ou plus froids… Selon l’endroit où vous l’avez, vous ressentirez d’une manière ou d’une autre, et c’est ainsi que vous je le ferai savoir aux autres. Allez, la coupable de la « reine du drame » que vous êtes.

Signe ascendant :

Même si cela peut être difficile à comprendre, c’est le début de notre thème natal. C’est le point le plus oriental de notre horizon lorsque nous respirons pour la première fois. Ce signe décrit la manière dont nous nous projetons ou dont les autres nous voient, qui changera également en fonction de la constellation dans laquelle il se situe. C’est quelque chose comme le masque que nous portons, qui cache notre véritable essence.

Bref résumé :

Si le Soleil est la façon dont nous nous voyons et la Lune la façon dont nous nous exprimons, l’Ascendant est la façon dont les autres nous voient. C’est important, car il exprime comment nous nous comportons avec la société, nos relations, nos masques, les compatibilités amoureuses ou sexuelles… Comprenez-vous la différence ?

Ouais ? Eh bien, c’est tout pour le premier chapitre sur la façon de comprendre une carte astrologique. Ces trois points sont les bases pour connaître la personnalité de quelqu’un — et avec lesquels vous pourrez rester avec tout le monde lorsque vous les expliquerez à quelqu’un. Mais maintenant, passons aux planètes.

Les planètes : ce qu’elles représentent dans le thème natal

Nous parlerons d’abord des planètes personnelles. C’est-à-dire ceux qui nous affectent directement et individuellement en raison de leur proximité avec la Terre.

Mercure:

Dirige l’esprit et la communication. Il définira votre façon de penser et votre façon de vous exprimer ou de parler. Le coupable de votre langue coincée ou de votre capacité à communiquer des idées. C’est la plus redoutée lorsqu’elle commence à rétrograder (ici les dates astrologiques les plus importantes de l’année), car elle rend difficile la relation et la compréhension. Il régit le signe de la Vierge et le signe des Gémeaux.

Vénus:

La planète de l’amour. Et aussi sur la beauté. Si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble quelqu’un amoureux, avec qui vous souhaitez entretenir un lien amoureux, regardez où se trouve ce corps astral. Il régit la constellation du signe du Taureau.

Mars:

Cette planète contrôle l’action et le sexe. L’initiative aussi. C’est-à-dire la manière de bouger, de faire face à différentes situations pour agir. Mais aussi dans notre façon de fonctionner au lit. Maître du signe du Bélier.

Passons maintenant aux planètes sociales. Qu’est-ce qui les différencie des précédents ? Eh bien, son énergie, étant physiquement plus éloignée de nous, nous affecte davantage en tant que société qu’individuellement. Et aussi qu’ils mettent plus de temps à faire un tour complet autour de la roue zodiacale. C’est-à-dire par les constellations. Au final, ils sont plus éloignés de la Terre que les trois premiers que nous avons cités.

Jupiter:

Celui de la chance et de l’expansion, d’après le thème astrologique. Sa fonction est celle d’un haut-parleur : chaque fois qu’il rencontre un signe, il valorise ses énergies. Son seul objectif est de nous faire mûrir. Il est chargé de la régence du signe Sagittaire.

Qu’en est-il des quatre dernières planètes ?

Saturne:

La responsabilité, le contrôle et l’ambition gouvernent. Gère la façon dont nous répondons aux règles ou aux obédiences. Anecdote amusante : il lui faut 28 ans pour faire une révolution complète dans son orbite et de là viennent les crises de la quarantaine. Elle est gouvernée par le signe du Capricorne.

Les trois planètes les plus éloignées de notre corps céleste sont les planètes transpersonnelles. Sa mission va au-delà d’améliorer un défaut ou de faire ressortir le meilleur de nous. Ils sont liés à notre partie la plus spirituelle et à notre âme. La position de ces corps célestes dans les signes définit généralement les différentes générations.

Uranus:

Responsable de votre intuition et de votre rébellion. Celui qui vous réserve les surprises qui changent votre vie. Comme la personnalité du Verseau, on ne sait jamais où cela va se passer, quel signe il gouverne. Il faut 84 ans pour faire un tour complet autour de son orbite, soit environ 7 ans dans chaque signe.

Neptune:

La spiritualité et l’imagination lui sont données. Aussi la façon dont une génération pense aux différents aspects sociaux : politique, santé mentale, féminisme, racisme… Il faut 164 années terrestres pour parcourir son orbite et environ 13 ou 14 pour rester dans chaque signe. Vous comprenez maintenant pourquoi les millennials pensent différemment de la génération des baby-boomers, n’est-ce pas ? Les Poissons sont le signe régi par cet astre.

Pluton:

La plus lointaine, son retour complet vers le Soleil dure 247 ans. Bien que le plus puissant puisqu’il modère la mort, la renaissance et la transformation. Bien entendu, il s’occupe du signe du Scorpion.

Les Maisons du thème astrologique

En plus de cela, il faut prendre en compte (oui, il y en a encore plus) les Maisons dans lesquelles se trouvent les planètes et les différentes étoiles. Il y en a 12 et chacun d’eux représente le domaine de la vie dans lequel ces énergies sont appliquées.

Première Maison : est le soi et est gouvernée par le Bélier.

Deuxième Maison : représente l’argent et est sous le commandement du Taureau.

Troisième Maison : comment nous communiquons, avec le signe des Gémeaux aux commandes.

Quatrième Maison : notre enfance et nos relations avec la famille, le foyer… gouvernés par le Cancer.

Cinquième Maison : créativité et amour avec Leo aux commandes.

Sixième Maison : la santé et notre aide aux autres avec le signe le plus hospitalier, la Vierge.

Septième Maison : le couple et les relations gouvernées par la Balance.

Maison Huitième : sexe, mort et naissance, responsabilité du Scorpion.

Neuvième Maison : philosophie et aventure sous le Sagittaire.

Dixième maison : la carrière professionnelle et le statut social sont une affaire de Capricorne.

Onzième Maison : relations d’amitié et de communauté en charge du Verseau.

Douzième Maison: ce que nous ne pouvons pas contrôler appelé subconscient et spiritualité, avec les Poissons.

*Information importante* : Même si deux personnes partagent un signe ascendant dans une constellation spécifique, il faudra vérifier dans quelle maison chacune d’elles le possède pour vraiment savoir quel domaine de leur vie cela affecte.

Les aspects du thème astrologique

C’est peut-être la première fois que vous entendez ce terme, mais c’est la relation entre les différents éléments que nous avons vu précédemment. C’est une sorte de « dialogue » qu’ils font, en fonction de la distance qu’ils ont entre eux dans le thème natal (toujours mesurée en degrés). Et bien entendu, chacun d’eux a un comportement énergétique spécifique. Les aspects les plus importants sont les plus importants :

Conjonction : lorsque deux planètes sont distantes de 0º à 8º degrés. Autrement dit, à côté. Ils unissent leurs énergies.

Opposition : lorsque deux planètes sont distantes de 180º, c’est-à-dire à l’extrême opposé, comme cela se produirait avec l’ascendant et le descendant. Les énergies sont opposées et il y a généralement un blocage.

Carré : lorsque deux planètes sont distantes d’environ 90º. Cela peut ressembler à une opposition, mais cela diffère en ce sens qu’ici les énergies peuvent être opposées, mais les deux se révèlent.

Trigone : lorsque deux planètes sont distantes d’environ 120º. C’est une union merveilleuse car ce sont des énergies liées les unes aux autres.

Sextile : lorsque deux planètes sont distantes de 55º à 65º degrés. Ceci est considéré comme une énergie yin yang, car ils partagent la polarité.

Le signe descendant : l’opposé du signe ascendant

Enfin, il est important de mettre en avant le signe descendant, considéré comme l’opposé du signe ascendant et celui qui renseigne sur les traits de personnalité que l’on souhaite cacher. Dans le thème natal, il se situe par le point DC. Celui-ci est situé du côté opposé de l’AC, qui est celui correspondant à l’ascendant, situé à l’une des extrémités de la ligne centrale qui divise la carte en deux. Il révèle l’envers de la médaille, ce que l’on préfère cacher ou ce que l’on a sous le masque.

En bref, les thèmes astrologiques sont…

Il vous est peut-être déjà arrivé qu’en lisant votre signe du zodiaque, vous ne vous sentiez pas identifié à 100 % à lui. Cela se produit parce que vous devez prendre en compte la position de toutes les planètes et signes de votre thème natal, qui définissent toute votre personnalité. De la même manière, où se trouvent-ils dans les Douze Maisons, pour savoir comment vous agirez dans les différents domaines de votre vie. Et bien sûr, les expériences de chacun y sont aussi pour beaucoup.