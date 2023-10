© Les astrologues révèlent quel signe pourrait être le plus chanceux en 2024

Le zodiaque chinois est le système d’horoscope le plus ancien au monde et est composé de douze animaux. Contrairement à l’horoscope occidental, le cycle qui régit chaque signe diffère un peu. Chaque natif est guidé par la constellation dans laquelle se trouve le soleil le jour de votre naissance, le zodiaque chinois dépend de l’année de votre naissance.

Selon la légende du zodiaque, cet horoscope compte 12 animaux, car un jour, Bouddha a convoqué tous les animaux de la Terre et seulement douze sont arrivés. Le premier arrivé fut le rat, c’est pour cette raison qu’il est le premier signe du calendrier. Cette année, c’était au tour du Lapin, mais qu’en sera-t-il en 2024 ?

Les animaux du zodiaque chinois

Voici la liste complète des 12 signes, selon leur année de naissance :

Rats : Signes nés en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2020, 2032

Bœuf : 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 et 2033

Tigre : 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 et 2034

Lapin : 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 et 2035

Dragon : 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 et 2036

Serpent : 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 et 2037

Cheval : 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 et 2026

Chèvre : 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 et 2027

Singe : 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 et 2028

Coq : 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 et 2029

Chien : 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cochon : 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 et 2031

Chaque animal a une signification, une fonction et représente certaines personnalités. Tout comme en numérologie, le chiffre porte-bonheur peut être identifié en fonction des dates de naissance. Dans l’horoscope chinois, chaque signe apporte chance et fortune pour sa date de naissance.

2024 sera l’année du Dragon, ce qui signifie que les personnes nées en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012 recevront une magie spéciale.

Découvrez ci-dessous quelle est la prédiction pour l’année du Dragon.

Horoscope chinois 2024 : année du Dragon

En plus de son lien avec la philosophie et les traditions chinoises, chaque signe est lié à cinq éléments : le feu, l’eau, le métal, la terre et le bois. D’ici 2024, ce sera le tour du dragon et son lien se fera avec le bois. Le même animal et élément ne se répète que tous les 60 ans. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1964, pour lequel une énergie particulière remplira alors cette année.

Pour l’horoscope chinois, le Bois signifie la croissance, le succès. Et les premières années de développement, et est également lié à l’Est, au printemps et à la planète Jupiter. De plus, étant le bois mère du feu, cet élément représente la passion, la créativité, l’invention et l’introduction de nouvelles choses pour ce signe.

D’autre part, la couleur verte représente l’énergie du Dragon de Bois. Elle agit comme un emblème de vie et de vitalité, dans le climat de vents forts et dans le mythique Dragon Bleu, qui est un être puissant et bienveillant.

Prédictions pour les signes du Dragon

En 2024, de nouveaux départs, de grands départs, un travail acharné et un pouvoir de croissance et de prospérité caractériseront le Dragon de Bois. De plus, ce sera une année au cours de laquelle il y aura de nouvelles émotions, de croissance et de nombreuses opportunités à saisir. Ce signe doit quand même faire toujours preuve d’humilité et de respect.

Sur le plan professionnel, l’horoscope chinois indique que les natifs du Dragon auront l’opportunité de faire de leur passion leur métier. Ce signe parviendra à prospérer et à en bénéficier, puisque l’énergie ardente et positive du Dragon les aidera à s’élever.

De plus, ils pourront constater un grand afflux d’argent sur leurs comptes. En effet, ce sera une année pour investir, mais avec intelligence et beaucoup de soin. En ce qui concerne la santé, il est à noter que ce signe aura besoin de repos. Cela, puisque les énergies fortes les épuiseront davantage.