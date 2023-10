© Le soleil éclipsera la lune : quand et où le verra-t-on ? Ici, nous vous disons

Le monde a été témoin du phénomène astronomique le plus attendu par les astronomes et astrologues. Il s’agit l’éclipse solaire annulaire qui en a émerveillé plus d’un par sa beauté. Ainsi, la lune devra céder sa place à l’ombre de la Terre.

L’anneau de feu nous a permis de démarrer le mois d’octobre plein d’énergie. Mais tout ne s’arrête pas là : dans quelques jours nous assisterons à un autre événement. Il s’agit d’une éclipse partielle de Lune.

Pour ce faire, il faudra attendre le 28 octobre, où son point maximum aura lieu à 19h00 en France, lorsque 12% de la Lune sera éclipsée par l’ombre terrestre. Autrement dit, selon le moment où nous observons, nous ne pourrons peut-être pas le percevoir.

La Lune dans le noir

Lors de l'éclipse, également appelée pénombre, la Lune se trouve dans la pénombre de la Terre. C'est la partie la plus claire de l'ombre et son effet est beaucoup plus difficile à apprécier sur le satellite. A tel point que cela peut passer complètement inaperçu.

Même s’il ne s’agit pas d’une éclipse particulièrement spectaculaire, la France sera visible à ceux qui pourront en observer 80 %.

De plus, ce sera la première des trois éclipses de Lune que nous verrons d’ici la fin de 2024.

Il sera également visible dans diverses parties de la planète, dans son intégralité. Cela, depuis des points situés notamment à l’est des Amériques, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie.

Et au moins une partie de l’éclipse sera visible depuis toute l’Europe, l’Asie, l’Australie, l’Afrique, l’Amérique du Nord, une grande partie de l’Amérique du Sud, le Pacifique, l’Atlantique, l’océan Indien, l’Arctique et l’Antarctique.

Éclipses totales à venir

En 2025, il y aura deux éclipses totales que nous ne pourrons pas voir dans leur intégralité. Effectivement, l'une coïncidera avec le coucher du soleil et l'autre avec le lever du soleil.

En 2026, le 27 août, nous assisterons à une éclipse partielle spectaculaire. Au cours de cet événement, l’ombre de la Terre cachera alors presque toute la surface de la lune.

Il faudra attendre le réveillon du Nouvel An 2028 pour pouvoir assister à une éclipse totale spectaculaire de Lune. Un rapport venant du portail Astronomie et développements technologiques.

En 2029, nous aurons deux éclipses totales de Lune. La seconde, en décembre de la même année, sera observable dans son intégralité.

La vérité est que les prochaines années seront particulièrement propices aux éclipses.