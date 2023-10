© Portails énergétiques : quand s’ouvrent-t-ils et comment en profiter pour recevoir de l'énergie positive

Pour beaucoup de gens, si quelque chose n’est pas tangible ou vérifiable, il est difficile de le croire. On recense les portails énergétiques, l’énergie venant des astres… Cependant, la curiosité de savoir qu’il existe un monde spirituel au-delà de nous a toujours été présente dans nos vies.

Pour trouver des réponses à ces aspects qui dépassent l’évidence, il existe l’astrologie et la numérologie. Elles expliquent certains de ces sujets qui restent mystérieux pour beaucoup et intéressants pour d’autres. Et ce, en particulier lorsqu’il s’agit des soi-disant portails énergétiques.

Que sont les portails énergétiques ?

Pour la numérologie, les portails énergétiques concernent une union du monde terrestre avec le monde spirituel. Cela se traduit par une puissance dans les énergies de l’univers.

Les experts expliquent que c'est un jour où les énergies montent et où les intentions positives des gens se renforcent, attirant le bien, renforçant la créativité et l'harmonie.

La fondation des portails énergétiques est soutenue par l’interprétation numérique de la réalité. Cela, avec une signification liée aux nombres, au physique et au spirituel.

De même, on considère que les étoiles et leur position sont importantes pour déterminer quand il y a ces ouvertures de l’Univers.

D’où vient cette théorie ?

Les portails dimensionnels naissent donc de l’étude géométrique et mathématique des nombres, ainsi que de la disposition des planètes et des étoiles, selon les recherches menées par le savant Pythagore, considéré comme le fondateur de la numérologie sacrée.

Le savant a défini la numérologie comme l’étude énergique et sensible de quelque chose qui peut sembler très mathématique mais qui devient divin et sacré. C’est l’humanisation et la compréhension profonde de la forme et du contenu des nombres.

Chaque année, par exemple, est un nombre et ce nombre reflète parfaitement l'énergie disponible pour les 365 jours à venir.

Quand un portail énergétique apparaît-il ?

Selon le site Vegan Expedition, les portails énergétiques se produisent dans les circonstances suivantes :

Lorsque les dates dont le mois et le jour sont identiques : 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10 , 11/11, 12/12

Comment exploiter l’énergie

Selon la théorie, lorsqu’un portail énergétique s’ouvre, les gens doivent en profiter pour projeter tout ce qu’ils veulent matérialiser dans leur vie. Cela implique réussite d’un projet, arrivée de l’amour, surmonter un moment difficile, etc.

Il existe des « rituels » spécifiques qui pourraient aider tout cela à se concrétiser. Mais les experts assurent que la simple affirmation de ce qui est souhaité et la foi que tout le processus se déroulera suffisent pour atteindre l’objectif.

Il existe également des activités qui vous aident à travailler sur votre esprit. Par exemple : méditez et prenez soin de vous.

À ces dates-là, il est important de vous déconnecter autant que possible de vos appareils. Cela, afin de concentrer votre énergie sur la nature, avec laquelle nous vous recommandons de consacrer du temps.