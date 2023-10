© Amour et travail : 4 signes recevront un coup de chance grâce à la lune en croissant

Le satellite naturel sera plus proche du Soleil et aura 9 % de sa luminosité caractéristique. Cela influence ces signes du zodiaque en amour.

Le croissant de lune concave avec un éclairage de 9% apportera de grands aspects positifs aux signes des Gémeaux, du Cancer, de la Vierge et de la Balance. Ils brilleront en amour et en travail à partir de ce 18 octobre, lorsque le satellite naturel sera en périhélie. Il s’agit du point le plus proche du Soleil.

Gémeaux : Des évolutions pour ce signe

Signe du 21 mai au 20 juin

Amour : Il y aura beaucoup de passion entre vous et votre partenaire au cours de ces journées. Ce ne seront que le résultat de l’harmonie et de l’équilibre émotionnel dont vous jouissez en ce moment. Ils laisseront libre cours à certains fantasmes et seront plus actifs sexuellement, comme jamais auparavant.

Travail : Tout sera parfaitement pris en charge pour que ce travail soit le vôtre. Il n'a pas d'autre nom, donc peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin, une fois que vous aurez terminé ces questions bureaucratiques, vous remplirez très bien ce poste.

Cancer : ils doivent prendre des risques en amour

Signe du 21 juin au 22 juillet

Amour : Dans votre famille, tout est en paix, les angoisses disparaissent petit à petit. Et ce, même si chacun marche avec une blessure cicatrisée dans l’âme, qui les maintient unis et fortifiés. Il est important que leurs descendants sachent tout, afin que la douleur ne se transmette pas aux générations suivantes.

Travail : on vous confiera une responsabilité avec laquelle vous vous sentirez à l’aise. Cela surviendra même si c’est un défi, même si c’est précisément ce qui vous attirera le plus. En effet, vous êtes à un stade où vous voulez savoir jusqu’où vous pouvez aller et vous repoussez vos limites. Cela vous aidera beaucoup.

Vierge : les efforts de ce signe porteront leurs fruits

Signe du 23 août au 22 septembre

Amour : Cette détermination à laquelle vous avez pris récemment était une bonne décision, car elle porte ses fruits dans votre relation. Vous savez que c'est le meilleur et que même si cela peut faire mal, puisque c'est une étape à laquelle vous mettez fin, vous êtes également conscient que maintenant vous vous sentez épanoui et vivez mieux votre romance.

Emploi : Vous rencontrerez une personne qui sera le lien entre vous et votre nouvel emploi, car elle vous recommandera, même si elle ne vous connaît pas parfaitement. Cependant, il fera confiance à son intuition, qui lui dira que vous êtes une femme responsable et tenace. Vous vous démarquerez lors de l’entretien d’embauche.

Scorpion : il doit apprendre à être patient en amour

Signe du 23 octobre au 21 novembre

Amour : Il est temps de célébrer les réussites d’une grande amie et sœur dans la vie. Leur bonheur est le vôtre et cela en dit long sur ce qu’il y a dans votre cœur. Ce sentiment beau et pur que vous ressentez vous récompensera avec un grand moment de joie pour vous aussi, il vous suffit d’être patient.

Travail : La gratitude de vos collègues vous surprendra car vous pensez que vous n’êtes pas si important pour eux. Cependant, ils vous montreront que vous êtes un élément clé de l’équipe et ils vous apprécient pour chaque mot, geste et comportement que vous leur prononcez.