© Découvrez quel élément vous identifie, selon votre date de naissance

Le Feng Shui fait partie des pratiques anciennes d’organisation des différents espaces dans lesquels nous vivons. Cela, afin de favoriser la circulation de l’énergie positive. À travers diverses pratiques comme l’étude des éléments, il vise à atteindre l’harmonie et la paix au foyer et sur le lieu de travail.

Mais il ne s’agit pas seulement d’être organisé. Le Feng Shui s’appuie sur les cinq éléments clés de la nature : le métal, le feu, la terre, l’eau et le bois. Ces éléments s’appliquent aux personnes en fonction de leur date de naissance. Ils déterminent aussi leurs aptitudes, leurs faiblesses et leurs capacités.

Le Feng Shui considère également que tout dans l’univers est lié à tout le reste pour maintenir l’harmonie et l’énergie universelle. Donc, en plus de la date de naissance, tous les éléments sont corrélés.

Quel est l’élément qui vous identifie, selon votre date de naissance ?

Métal

Ce sont des personnes dont le dernier chiffre de leur date de naissance est 0 ou 1. La couleur est blanche et leur jour de chance est le vendredi. Le symbole est le tigre, sa saison est l'automne et la planète dirigeante est Vénus. Selon le Feng Shui, les personnes de cet élément sont rigides, inflexibles, déterminées et froides.

Eau

Appartiennent à cet élément les personnes dont le dernier chiffre de leur date de naissance est 2 ou 3. Leur couleur est noire et leur jour de chance est le mercredi. La saison est l’hiver, son symbole est la tortue et la planète dirigeante est Mercure. Ils se caractérisent par être des personnes quelque peu solitaires et empathiques, mais ils peuvent être très impulsifs.

Bois

Ici appartiennent les personnes qui ont le chiffre 4 ou 5 dans le dernier chiffre de leur date de naissance, la couleur qui les représente est le bleu, le jour de chance est le jeudi, le symbole est le dragon, la saison est le printemps et la planète dirigeante est Jupiter. Les personnes de cet élément sont affectueuses, affectueuses et dotées d’une sensualité marquée. Ils sont stables et pratiques, ils se laissent guider par leur instinct, ils ont parfois des problèmes car ils sont très intrusifs.

Feu

Les personnes de cet élément ont 6 ou 7 dans leur dernier numéro de naissance, la couleur rouge les représente. Leur jour de chance est le mardi, leur symbole est le phénix, leur saison est l’été et la planète dirigeante est le mardi. Les gens de l’élément feu sont impulsifs, orageux et instables.

Terre : un élément particulier

Ce sont ceux dont le dernier chiffre de leur date de naissance est 8 ou 9 et appartiennent à l’élément terre. Sa couleur est jaune et son jour de chance est le samedi. Son symbole est le chaudron, sa saison se situe entre l’été et l’automne et sa planète dirigeante est Saturne. En général, ils sont pacifiques, prudents et impartiaux.