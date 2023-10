© Le croissant de lune va changer la vie des signes du zodiaque à partir du 22 octobre

Le croissant de lune du 22 octobre apportera des changements pour certains signes du zodiaque. Par ailleurs, d’autres auront la chance de leur côté en profitant du halo énergétique qui se fait encore sentir après l’éclipse solaire en Balance le week-end dernier.

A ce propos, l’astrologue espagnole Esperanza Gracia nous raconte ce que les astres nous réservent grâce à cet événement astrologique. Nous devons mettre du laurier dans la maison pour qu’il nous donne l’énergie dont nous avons besoin. Cela nous aide à purifier les mauvaises énergies qui peuvent atteindre la maison. Quant à la couleur, nous recommandons de porter du bleu, qui transmet calme et sérénité. Ce qui en fait alors la couleur la plus spirituelle de tout l’arc-en-ciel.

Ce sera la chance des signes du zodiaque pendant la lune croissante.

Nous sommes dans une bonne période pour consolider les projets et les relations. En effet, le récent passage de l’éclipse a apporté des changements importants que nous devons considérer pour avancer. Le Taureau, la Vierge et le Capricorne sont les signes les plus séduisants du cosmos durant cette période.

Nous nous dirigeons vers le premier quartier de la Lune, le 22. Du signe sensible et calme du Capricorne, il nous transmet beaucoup de sécurité et de détermination pour lutter pour ce que nous voulons. À lire Découvrez quel est le signe du zodiaque le plus insupportable

Natifs des Poissons

La planète Saturne dans votre signe est une impulsion puissante qui ne vous laisse pas abandonner. Et vous ne ménagerez aucun effort pour tracer votre chemin et réaliser ce que vous avez décidé de faire. Vous paraîtrez alors conciliant et flexible, et vous parviendrez à aplanir les frictions que vous avez eues avec quelqu’un que vous aimez.

Signe du Verseau

Les bons aspects de Mercure vous rendent très éveillé et communicatif, et favorisent les relations avec votre entourage. Si vous devez parvenir à un accord ou apaiser les tensions, c’est le bon moment pour y parvenir. D’ailleurs, quelque chose d’inattendu peut changer votre vie pour le mieux.

Natifs du Capricorne

Le premier quartier de Lune dans votre signe, le 22, vous rend très vital et optimiste. C’est alors le bon moment pour prendre des initiatives ou démarrer quelque chose sur des bases solides. De nouvelles illusions arrivent et rendront votre vie plus excitante. Le 20 et le 21 sont donc vos jours magiques.

Signe du Sagittaire

La Lune dans votre signe, demain et après-demain, vous remplit d’énergie et peut vous ouvrir de nouvelles voies. Il est possible que tout ce qui vous paraissait compliqué soit simplifié, et lorsque vous vous donnez à fond, votre ingéniosité peut aller très loin. On peut alors faire des rencontres très heureuses.

Natifs du Scorpion

Aujourd’hui, la Lune dans votre signe vous offre une journée magique, et vous allez avoir une telle bonne ambiance que ce sera un luxe de vous avoir dans les parages. Il est temps de commencer quelque chose de nouveau car la bonne étoile est avec vous et ce que vous commencez maintenant sera bon pour vous. À lire Le soleil éclipsera la lune : quand et où le verra-t-on ? Ici, nous vous disons

Signe de la Balance

Toutes nos félicitations. Avec le Soleil et Mercure dans votre signe, tout est en votre faveur. Votre esprit est très agile et brillant, et les décisions que vous prendrez auront des effets très positifs sur votre vie. Les amis seront votre talisman, la clé qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités.

Natifs de la Vierge

Vous pourriez être déçu parce que quelque chose ne se passe pas comme vous l’espériez, mais vous avez Vénus dans votre signe, ce qui adoucit votre vie et peut renverser ce qui vous inquiète. Les conflits avec quelqu’un avec qui vous étiez séparé seront résolus.

Signe du Lion

Vous êtes un pur feu et une passion, et vous pourrez désormais vous libérer de ces liens que vous ne supportez pas et qui ralentissent vos projets. Utilisez votre créativité pour sortir des limites imposées par la routine. Une belle surprise vous attend dans le domaine de l’amour.

Natifs du Cancer

L’envie que vous suscitez peut vous compliquer la vie. Soyez très discret avec vos projets et emportez avec vous un petit quartz blanc pour vous protéger. Prenez votre temps pour vous reposer et vous détendre. De cette façon, vous pourrez alors vous déconnecter des soucis et voir la vie avec des yeux différents.

Signe du Gémeaux

Vous devrez peut-être faire face à une situation difficile, mais vous recevez une énergie astrale puissante et favorable qui vous aidera à prendre votre envol. Faites attention à quelque chose qu’ils veulent vous proposer et que vous avez rejeté sans trop y réfléchir.

Natifs du Taureau

La planète Jupiter est rétrograde dans votre signe et peut momentanément brouiller votre chance. Ne vous laissez pas entraîner dans des situations que vous ne pouvez pas contrôler. De plus, laissez émerger la sécurité et l’équilibre que vous avez pour gérer votre vie comme vous le souhaitez.

Signe du Bélier

Un nouveau départ est devant vous, et vous allez y faire face avec un scénario en main. Par ailleurs, vous devez planifier chaque détail pour assurer le succès. Le premier trimestre vous donne de l’enthousiasme pour la vie. Ainsi, vous vous connecterez très bien avec les personnes que vous aimez.