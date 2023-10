© La Lune en croissance influencera positivement la vie de 5 signes à partir du 21 octobre

L’influence du croissant de lune sur les signes du zodiaque est un sujet fascinant à explorer. La lune représente nos instincts et nos émotions les plus profonds. Et sa phase de cire nous donne un regain d’énergie et de vitalité.

Ce 21 octobre, la Lune atteindra son premier quartier croissant. Donc sa moitié brillera de mille feux et influencera les natifs du Bélier, les Gémeaux, la Balance, le Scorpion et le Capricorne avec une charge positive.

Signes : Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Une réponse inattendue vous laissera choqué, mais heureux. En réalité tout ce que cette information implique ne correspond pas à ce que vous attendez de recevoir au cours de ces jours, où la Lune devient de plus en plus brillante. Cette nouvelle fera savoir à ces signes à quel point ils sont valorisé et reconnu pour leur mérite. Il en est de même pour tout ce que vous avez investi pour arriver là où vous êtes.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Vous vous rendrez compte que vous êtes dans une période de paix intérieure. Elle vous a d’ailleurs coûté des sueurs et des larmes, mais que ces signes ont finalement réussi. Vous avez acquis un grand apprentissage que vous souhaitez partager avec beaucoup d’autres natifs de l’horoscope. Surtout s’ils se sentent peut-être comme vous dans ces moments de désespoir et cherchent aujourd’hui à sortir du trou. Une façon de remercier le cosmos est de tout lui rendre en diffusant son savoir et en étant porteur d’espoir.

Signes : Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Vous avez échoué encore et encore, mais votre force vous a permis de rester debout. Elle a d’ailleurs permis à ces signes de voir cela comme une nouvelle façon d’essayer. C’est pour cela que ces natifs de l’astrologie trouveront enfin la bonne formule pour bien faire et réussir. Vous allez atteindre cet objectif souhaité. Elle aura d’ailleurs une grande signification pour tout ce que vous avez surmonté, conquis et appris en cours de route pour atteindre l’objectif. Les opportunités pleuvront et ce temps de gloire sera le vôtre.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous êtes une personne que la vie vous a amené à être un peu dur et hargneux avec le reste de l’humanité. Cependant, quelque chose dans le cœur de ces signes dira que vous devriez adoucir un peu vos sentiments. Il est possible que quelqu’un dans la rue vous fasse entendre raison. Vous poserez alors un acte d’altruisme qui vous laissera un grand goût d’humilité et de satisfaction. Vous sentirez que c’est Dieu qui travaille en vous.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Vous allez commencer un grand chemin semé d’obstacles. Mais ceux-ci ne seront pas un obstacle pour vous, car la résilience est l’une de vos plus grandes forces. Elle vous donnera alors l’impulsion dont vous aurez besoin pour avancer. De plus, ces signes auront quelques alliés en cours de route qui rendront la tâche un peu plus agréable. Laissez-le simplement couler et apprenez de la leçon à chaque étape que vous faites.

Conclusion :

La lune croissante peut avoir un impact significatif sur les signes du zodiaque, en fournissant énergie, concentration, communication et sensibilité émotionnelle en fonction des caractéristiques distinctives de chaque signe. Il est important de se rappeler que même si la lune peut influencer nos humeurs et nos comportements, chaque individu est unique et peut ressentir ces influences différemment.