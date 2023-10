© Le croissant de lune et la pluie de météores apporteront des surprises positives à ces signes

Signe du Rat

Signe des nés dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Finalement, vous allez mettre de côté ces peurs et vous oserez essayer, expérimenter ce qui vous a toujours intéressé. Ainsi, vous vivrez un moment inoubliable. La meilleure chose est que vous le partagerez avec des personnes très proches. Ces dernières vous apporteront alors la sécurité dont vous avez besoin.

Natifs du Bœuf

Signe des nés dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tout ce que vous faites en ce moment, ce à quoi vous consacrez vos heures, se révélera meilleur que vous ne le pensez et vous projettera. Vous serez satisfait des résultats et vous souhaiterez intégrer de nouvelles options pour améliorer encore ce dont vous disposez. À lire La Lune en croissance influencera positivement la vie de 5 signes à partir du 21 octobre

Signe du Tigre

Signe des nés dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

L’argent ne sera pas un problème car il vous parviendra au montant adéquat. Cela, pour que vous puissiez payer tous les postes en attente. Et, même s’ils restent à zéro en peu de temps, vous aurez la paix. En effet, tout ce qui viendra plus tard sera pour un plaisir absolu, vous pourrez l’utiliser pour d’autres sujets.

Natifs du Lapin

Signe des nés dans les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Suivez les conseils que les femmes de votre famille vous donnent depuis un certain temps, car elles voient quelque chose que vous ne pouvez toujours pas et veulent vous protéger. Ce sera le meilleur moyen de vous mettre sur la bonne voie qui vous mènera vers un avenir meilleur, loin de la douleur.

Signe du Dragon

Signe des nés dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012 À lire 3 signes du zodiaque auront une grosse surprise lors de la Pleine Lune d’octobre

La relation avec la famille de votre partenaire ou votre meilleur ami reviendra à la normale après cette impasse qui a provoqué des tensions pendant un moment. Tout sera résolu et le meilleur de tout est que la vie quotidienne avec votre proche reviendra. Il y aura beaucoup de maturité émotionnelle.

Natifs du Serpent

Signe des nés dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Laissez les autres penser ce qu’ils veulent des décisions que vous prendrez bientôt sur une question transcendantale, puisque vous entrerez dans une nouvelle étape de votre vie que vous ne connaissez pas vous-même, mais que vous êtes prêt à découvrir et c’est ce qui compte le plus.

Signe du Cheval

Signe des nés dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Profitez des petits détails que l’univers et la vie vous offrent chaque jour et qui font de vous une femme privilégiée. Cette gratitude se ressent et se transmet, alors certaines portes bloquées s’ouvriront pour vous donner une nouvelle opportunité de vous démarquer.

Natifs de la Chèvre

Signe des nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Les affaires sont de grandes montagnes russes d’émotions et vous devez l’accepter pour que cela ne devienne pas un autre problème auquel vous devrez faire face. Soyez conscient de ce à quoi vous voulez faire face et dans quelle mesure pour pouvoir être un entrepreneur les pieds sur terre.

Signe du Singe

Signe des nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Si vous vous sentez un peu dépassé, que les idées ne vous viennent pas à l’esprit comme vous souhaiteriez faire ce que vous aimez tant, alors il est préférable de vous vider l’esprit, de visiter un lieu naturel, ou là où il y a des enfants qui vous inspirent, de sortir de la routine et vous y trouverez votre muse.

Natifs du Coq

Signe des nés dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

La douleur passera petit à petit car le temps guérira les blessures émotionnelles que vous avez ouvertes. Il vous suffit d’être plus réceptif et, surtout, d’avoir envie de changer et de recevoir de l’aide. En effet, tous ces outils seront à votre disposition pour que vous puissiez utilisez-le quand vous le souhaitez. .

Signe du Chien

Signe des nés dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Il est nécessaire que vous sortiez seul sans votre partenaire pour que vous valorisiez un peu plus votre liberté et votre intimité. En effet, cela ne fera pas de vous une pire petite amie ou épouse. Profitez de ces conversations entre filles avec vos amis, qui vous renforcent tellement et vous font rire. Trouvez alors votre moment.

Natifs du Cochon

Signe des nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Vous apprendrez une grande leçon de vie de la personne que vous imaginez le moins. Ce sera un cadeau formidable que vous devrez chérir car il vous sera utile à de nombreuses occasions. De plus, il vous fera réfléchir, vous remettre en question et changer certains aspects de vos comportements.