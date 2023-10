© 3 signes du zodiaque auront une grosse surprise lors de la Pleine Lune d’octobre

La Pleine Lune exercera son influence, notamment sur les signes d’eau. Ces signes du zodiaque sont toujours en phase. En effet, ils s’alignent parfaitement sur les cycles et les phases de la Lune, tout comme sur leurs propres émotions.

Signe du zodiaque du Cancer

Le Deux de Coupe

La palme d’or du signe du zodiaque qui connaîtra une influence positive grâce à la Pleine Lune revient au Cancer. Il n’y a pas de meilleur signe que de grands événements sont en route pour votre relation. Et ce, qu’il s’agisse d’en démarrer une nouvelle ou de panser des blessures passées, que l’apparition de la carte Deux de Coupe.

Bien sûr, cela s’accompagne de bons conseils. Avant d’aimer une autre personne, vous devez apprendre à vous aimer. Vous devez aussi accepter que le conflit fait partie de toute relation humaine. À lire Les conseils des anges pour ouvrir les voies de la prospérité et de l’amour selon votre signe

Ne vous découragez pas si par moments il y a des tensions ou si tout ne se déroule pas parfaitement comme vous le souhaiteriez. L’objectif n’est pas qu’il n’y ait pas de nœuds, c’est qu’à un moment donné ils puissent se défaire.

À la Pleine Lune, il est temps d’agir, d’avoir cette conversation que vous avez reportée, de parler à cette personne que vous avez toujours voulue, de prendre le contrôle de votre vie.

Signe du Scorpion

Le Neuf de Pentacles

Vous, signe du zodiaque du Scorpion, avez très bien réussi. Vous avez guéri de nombreuses blessures et vous avez trop appris au cours du processus. Alors, la lumière commencera à vous toucher dans sa splendeur maximale.

Soit votre relation commencera à devenir plus forte que jamais, soit vous commencerez à attirer des personnes qui ont la même ambiance que vous. Et elles commenceront à vous faire briller beaucoup plus. À lire Les 3 signes du zodiaque les plus sociables, selon l’astrologie

Pendant la Pleine Lune d’octobre, il est recommandé de commencer à manifester ce que vous souhaitez réaliser. Veillez à l’écrire sur papier puis le brûler pour que l’énergie commence à se propager.

Signe du zodiaque des Poissons

Le chevalier des épées

Oh, signe du zodiaque du Poissons, vous ne pourrez pas vous échapper, quels que soient vos efforts. Le Chevalier des Épées est votre opposé et, même si cela demande du travail, vous ne pouvez pas lui échapper. Il vous suffit d’apprendre.

C’est-à-dire que Le Chevalier d’Épée dans le Tarot vous encourage à agir davantage avec votre tête qu’avec votre cœur. Cela peut prêter à confusion puisque nous parlons de questions de cœur, mais cela a tout à voir avec cela.

Vos murs sont trop hauts et il y a généralement tellement de peur dans votre esprit que cela vous isole du monde. Vous devez donc apprendre de votre opposé. Pour que l’énergie de l’amour touche vos portes à la Pleine Lune, vous devez agir froidement, sans trop réfléchir, en exécutant simplement ce à quoi votre petit cœur aspire.

Même chaos si vous êtes déjà en couple, que ce qui vous dérange et que vous avez tellement peur d’en parler, c’est le moment idéal pour le faire.

Alors maintenant vous le savez, vous devez agir pour cette Pleine Lune d’octobre.

Conclusion :

Cette forte influence de la pleine lune sur les signes du zodiaque d’eau, comme le Cancer, le Scorpion et les Poissons, leur permet d’éprouver une plus grande sensibilité émotionnelle et une plus grande intuition. De plus, la pleine lune peut amplifier vos émotions et déclencher une plus grande connexion avec votre monde intérieur.