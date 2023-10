© Argent et travail : le croissant de lune apportera des changements pour 4 signes

Le croissant de lune coïncidera avec le point le plus actif de la pluie d'étoiles Orionides les 21 et 22 et affectera la vie de ces signes.

La Lune atteindra son premier quartier, croissant, ce 21 octobre, avec 55 % de luminosité provenant de la constellation du Sagittaire. Ce qui la rendra idéale pour prendre des décisions et établir des stratégies pour atteindre l’objectif. Cela coïncidera avec le point le plus actif de la pluie de météores des Orionides, les 21 et 22 octobre. Son activité dans le ciel durera jusqu’au 7 novembre et influencera certains signes.

La chance au travail et l’argent accompagneront les personnes nées sous les signes du Bélier, des Gémeaux, de la Vierge et du Scorpion.

Signe du Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Argent : Même si la situation se complique pendant quelques jours, vous sortirez avec succès de la situation compromettante. Signe du Bélier, vous recevrez d l’argent qui n’est pas dans vos projets. Vous serez donc serein car vos relations ne seront pas affectées par la question économique. À lire Les 5 signes du zodiaque qui sont destinés à rester célibataires pour toujours

Travail : Vous comprendrez parfaitement ce qu’ils attendent de vous, ce qui a été difficile avec vos autres collègues. Cela vous donnera un avantage, car vous pourrez l’utiliser à votre avantage et vous démarquer. Ensuite, vous pouvez demander l’augmentation ou la faveur dont vous avez besoin à vos supérieurs.

Natifs des Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Argent : Vous ne pourrez pas vous permettre de prendre une seconde de repos. Signe des Gémeaux, vous devez tout donner pour pouvoir mener à bien vos projets.

Travail : Votre réseau de contacts est très puissant, il serait donc bien que vous organisiez une rencontre agréable. Cela, afin de pouvoir discuter un moment et discuter de la situation dans laquelle vous vous trouvez sans tomber dans la victimisation. De cette façon, vous pouvez trouver un emploi beaucoup plus rapidement ou en changer selon vos besoins.

Signe de la Vierge

Du 23 août au 22 septembre À lire Ce signe du zodiaque semble être le plus froid de tous, mais il a en fait le meilleur cœur

Argent : Vous vous offrirez enfin ce plaisir que vous désirez tant et que vous remettez à plus tard. En effet, toutes les questions économiques ne seront pas un problème pour le signe de la Vierge. Ce serait formidable si vous investissiez dans des vacances ou du repos, car votre corps et votre esprit le réclament.

Travail : Ils vous feront une proposition pour occuper temporairement un poste plus élevé. Cela indiquera deux choses : que vous êtes apte à ce poste et que votre salaire augmentera pendant un certain temps. Ce qui vous donnera une plus grande opportunité d’effectuer quelques réparations dans votre maison.

Natifs du Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Argent : Vous assumerez le risque de mener une négociation comme celle que vous envisagez de proposer, car vous ferez confiance à votre instinct, qui vous dira si c’est maintenant ou jamais. Cependant, cela ne fera pas de mal d’écouter les conseils d’un expert.

Travail : Votre charisme et vos bonnes performances en communication vous donneront l’impulsion dont vous avez besoin pour que vos patrons puissent vous accorder une grande faveur dont vous avez besoin pour les prochains jours. Bien sûr, il est fort possible que vous deviez troquer et renoncer à quelque chose pour obtenir ce que vous voulez.