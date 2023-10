© Attirez l'argent en plaçant cette feuille puissante dans votre portefeuille, selon le feng shui

Le Feng Shui est une ancienne pratique et philosophie chinoise qui cherche à harmoniser l’énergie de notre environnement. Cela, pour améliorer la santé, le bonheur et la prospérité. Et un moyen efficace d’attirer l’argent et la richesse dans nos vies selon le Feng Shui consiste à utiliser la feuille de laurier.

La feuille de laurier, largement utilisée dans différents aliments, est associée à la prospérité et à la chance. On pense que le laurier a la capacité d’attirer la richesse et de la maintenir constamment dans votre vie.

Comment attirer la richesse avec une feuille de laurier selon le Feng Shui ?

Sélectionnez une feuille fraîche : selon la pratique de feng shui, vous devez d’abord trouver une feuille de laurier fraîche. Et assurez-vous qu’elle soit en bon état.

Nettoyage : Avant de placer la lame dans votre portefeuille, lavez-la délicatement avec de l'eau et laissez-la sécher à l'air libre. Cela aide à purifier l'énergie, selon feng shui.

Placement stratégique : placez la feuille de laurier dans la section billets de votre portefeuille. Assurez-vous qu’il est plat et qu’il ne se casse pas. Et si vous avez un ticket, ne le faites pas avec un portefeuille vide.

Entretien : Remplacez la feuille de laurier tous les trois mois ou lorsque vous constatez qu’elle est devenue cassante ou a perdu sa vitalité.

Portefeuille

Selon la pratique feng shui, votre portefeuille doit contenir au moins un billet, de n’importe quelle dénomination, pour que le rituel fonctionne.

Le laurier est un symbole de réussite et de victoire dans la culture chinoise. On pense qu’il attire de bonnes opportunités financières et évite les pertes d’argent. De plus, dans la discipline feng shui, son arôme frais est associé à la clarté mentale et à la prise de décisions judicieuses.

Si vous n'utilisez pas de portefeuille, vous pouvez mettre une feuille de laurier dans votre sac ou dans votre sac à main. Toutefois, il est important que vous la rangiez dans un compartiment. Et ce, avec un billet de n'importe quelle dénomination.

Assurez-vous également qu'il s'agit d'un sac ou d'un sac à main que vous utilisez quotidiennement, et pas très occasionnellement.

Assurez-vous également qu’il s’agit d’un sac ou d’un sac à main que vous utilisez quotidiennement, et pas très occasionnellement.