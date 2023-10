© Les étoiles orionides changeront la chance en amour pour 4 signes chinois

Ces 21 et 22 octobre, les voitures de la pluie de météores Orionides laisseront dans le ciel de belles étincelles. Elles illumineront l’amour, aussi bien pour les personne célibataires que pour celles en couple. Ces deux jours seront les plus chargés, puisque la pluie de météores durera jusqu’au 7 novembre. Pour l’instant, les signes du zodiaque chinois qui porteront chance sont le Rat, le Buffle, le Dragon et le Cheval.

Signe du Rat

Signe des personnes nées dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Célibataire : Vous ne rencontrerez pas encore l’amour de votre vie, car vous avez encore besoin de connaître certains aspects de vous-même. Ces derniers vous permettront de vous connecter de manière solide avec quelqu’un de spécial. Ces journées seront pour vous une réflexion approfondie.

En couple : Moment idéal pour démarrer un projet ensemble, car cela vous fédérera encore plus. Cela servira à démontrer d’une autre manière à quel point l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre est ferme. Vous pouvez expérimenter une activité récréative ensemble plusieurs jours par semaine. À lire Le charisme irrésistible : 3 signes du zodiaque qui captivent tous les regards

Natifs du Bœuf

Signe des personnes nées dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Célibataire : Si vous n’obtenez plus de résultats par la voie traditionnelle, alors comptez sur les applications de rencontres pour rencontrer des personnes intéressantes. Bien sûr, vous devez être clair sur le fait que vous pouvez trouver des personnes avec qui passer du temps, comme toute votre vie.

Avec un partenaire : Il y a une réunion de famille et un dîner à venir qui peuvent vous angoisser. Mais n’ayez pas peur car vous avez déjà l’approbation la plus importante, et c’est la sienne. Il vous suffit de vous détendre et d’être naturel, car faire semblant n’aurait que des conséquences pour vous.

Signe du Dragon

Signe des personnes nées dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

Célibataire : vous êtes un peu éloigné de vos amis en raison de la routine absorbante qui ne vous permet pas non plus de voir les options de partenaires qui vous entourent. Mais un ami ou un membre de votre famille vous fera sortir de cette bulle. Cela, afin que vous puissiez interagir et avoir plus de possibilités de trouver l’amour. À lire La position des planètes peut-elle influencer la tristesse et la dépression ? Voici la réponse

Avec un partenaire : Sortir de votre zone de confort vous fera comprendre que votre partenaire a toujours eu raison sur votre dépendance affective à l’égard de vos parents. Au bon moment, vous l’avez découvert pour commencer à vivre de meilleurs moments avec votre partenaire.

Natifs du Cheval

Signe des personnes nées dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Célibataire : L’attitude positive que vous aurez ces jours-ci vous fera briller et vous démarquer. C’est pourquoi il est possible qu’un homme fasse attention à vous, car votre bilan énergétique l’attrapera. Vous avez beaucoup de choses à lui montrer.

Avec un partenaire : Ils voyageront dans le passé et cela leur rappellera tous les moments turbulents qu’ils ont affrontés et ceux dont ils sont sortis avec succès. Ils se sentiront donc privilégiés de continuer à s’aimer de manière beaucoup plus mature.