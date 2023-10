© Argent, amour et abondance arriveront dans la vie de 5 signes grâce à la Lune en croissance

Le Taureau, le Cancer, la Balance, le Scorpion et le Capricorne sont les signes qui doivent s'adapter pour recevoir la prospérité et l'amour.

Octobre a été déplacé sur le calendrier astronomique des signes. Pluie de météores, éclipse solaire annulaire et bientôt nous aurons une éclipse lunaire.

Mais la Lune Cireuse vient nous rappeler que c’est le bon moment pour réfléchir à ce qui a été réalisé. Ainsi, on doit faire des ajustements si nécessaire.

Il est temps de grandir professionnellement, économiquement et de donner un sens à l’engagement amoureux et familial.

Taureau, Cancer, Balance, Scorpion et Capricorne sont les signes qui doivent mobiliser et ajuster leur vie professionnelle et familiale pour atteindre la prospérité et l’abondance qu’ils méritent. À lire Horoscope celtique : 3 signes auront une abondance financière pour le reste du mois d’octobre

Signe du Taureau

Ils seront l’un des signes les plus chanceux dans les prochains jours, car ils entament une nouvelle étape au travail. Plusieurs projets démarrent qui contribueront à la croissance de l’économie pour terminer le dernier trimestre avec de très bonnes perspectives. Il est temps de terminer ses études pour aspirer à un meilleur poste.

Vous ne manquerez pas d’argent, mais vous devez être prudent et ne pas le gaspiller pour des choses superflues. Quelqu’un de loin vient vous demander pardon et vous surprend avec une confession. Donnez une chance à l’amour.

Natifs du Cancer

Les rêves professionnels deviennent réalité et vous vous sentirez satisfait du devoir accompli. Chaque projet dans lequel vous consacrez des efforts, vous en voyez aujourd’hui les fruits avec un équilibre dans vos finances.

Vous aurez entre vos mains l’argent dont vous avez besoin pour remplir un engagement familial. Alors, signe du Cancer gérez-le et résolvez toute la situation qui maintient vos proches en détresse. Il y a des moments où il est temps de baisser votre fierté et de mettre vos problèmes de côté. Cherchez donc votre partenaire, favorisez la réconciliation et profitez de cette intimité que l’impulsivité et la jalousie vous ont volée.

Signe de la Balance

Vous quittez cette zone de confort qui vous faisait craindre de franchir une étape importante pour évoluer professionnellement. Vous sentez qu’il est temps de prendre des décisions concrètes, alors ne tardez pas pour que l’abondance et la prospérité viennent à vous. À lire 4 rituels de protection et d’amour pour la nuit d’Halloween

De nouvelles opportunités se présentent à vous, signe de la Balance. Évaluez-les et tenez compte du fait que, où que vous décidiez d’aller, vous ferez aussi bien que vous l’avez fait jusqu’à présent. Vous planifiez un voyage avec votre partenaire, vous avez l’argent. Donc, la seule chose dont vous avez besoin est la volonté de le faire. Vous passerez des moments magiques où l’amour et la passion vous entoureront.

Natifs du Scorpion

Votre attitude positive, votre charisme et votre intelligence ont été des armes puissantes pour progresser en affaires. Les finances augmentent et votre économie commence à s’améliorer de telle sorte que vous devrez rembourser vos dettes et même épargner.

Soyez prudent avec certaines entreprises qu’ils vont vous proposer, car même lorsque vous êtes sur une bonne lancée, il faut regarder très attentivement où vous prenez votre argent. La fertilité est là, alors si vous souhaitez que la famille s’agrandisse, c’est le moment et sinon, mieux vaut prendre soin de soi car la passion déborde.

Signe du Capricorne

Il est temps de prendre en charge votre travail et d’assumer le leadership pour lequel vous avez travaillé si dur. Il n’y a plus d’excuses, signe du Capricorne, vous êtes la personne choisie pour lancer les projets. Préparez-vous et organisez-vous pour recevoir l’argent qui vous apportera de la stabilité ce dernier trimestre de l’année.

La famille sera votre soutien dans une décision qui changera votre vie, même avec la possibilité de déménager qui s’avérera utile pour prospérer ensemble. Mais réfléchissez bien à chaque étape que vous allez franchir pour que les choses se déroulent comme prévu.