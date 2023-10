© Horoscope égyptien : 5 signes bénéficieront de plus d'argent d'ici la fin de l'année 2023

L’astrologie a régi plusieurs cultures de l’humanité. Les Égyptiens ont alors développé un système d’horoscopes qui, contrairement aux signes du zodiaque que nous connaissons en Occident. Ils n’étaient pas guidés par les constellations, les signes du zodiaque étaient déterminés par le jour dans lequel un bébé est né. À la place, on leur a attribué un signe correspondant à l’un des dieux égyptiens.

L’horoscope égyptien et les signes du zodiaque étaient définis selon les cycles lunaires. On croyait qu’en fonction de la date à laquelle un bébé naissait, il adopterait certaines caractéristiques du dieu dont il était le fils. C’est pourquoi on l’appelait « fils » de » et le nom du dieu correspondant à cette période. Chacun des dieux déterminerait également le sort de ceux qui naissaient sous leur protection.

Comme dans l’horoscope traditionnel, l’horoscope égyptien est composé de 12 signes du zodiaque. Ces derniers symbolisent les dieux égyptiens et le Nil. Les noms des signes du zodiaque de ce célèbre oracle sont les suivants : Sekhmet, Set, Bastet, Horus, Anubis, Thot, Osiris, Isis, Geb, Mut, Amon-Ra, Nil et Nilo. Chacun d’eux possède des caractéristiques particulières semblables au dieu dont ils sont les enfants.

Ce sont les 5 signes de l’horoscope égyptien qui bénéficieront de plus d’argent

Ensuite, nous détaillons quels sont les 5 signes de l'horoscope égyptien qui recevront plus d'argent d'ici la fin de l'année 2023. Ce sont ceux nés sous les signes du zodiaque des Enfants de Ptah, des Enfants d'Horus, du Faucon, les enfants d'Annubis, le chacal, les enfants de Selket, la mère et les enfants d'Osiris. Ci-dessous, nous détaillons les dates de naissance couvertes par chacun d'eux.

Enfants de Ptah (20 avril-20 mai)

Ptah, connu dans l’astrologie égyptienne comme le dieu de la magie. Selon l’horoscope égyptien, dans les jours restants de l’année 2023, les enfants nés de Ptah auront plus d’argent. Profitez de votre bonne séquence économique et remboursez les dettes qui vous ont tenu en difficulté. Il est certain qu’en plus de résoudre ce souci, vous aurez de l’argent supplémentaire dont vous pourrez profiter à la fin de l’année.

L’astrologie du signe du zodiaque Ptah indique que grâce à votre bonne attitude et votre énergie de gratitude, l’argent que vous recevrez travaillera pour vous. Et si vous savez le gérer, vous vivrez une période de tranquillité économique. N’oubliez pas de prendre soin de votre santé, car le stress peut vous rendre vulnérable aux rhumes et aux maux de tête constants.

Enfants d’Horus, le Faucon (Signe du 23 août au 22 septembre)

Dieu de la guerre et protecteur des pharaons, en tant que fils d’Horus, vous recevrez la récompense de tous vos efforts. Vous devez garder un œil sur le reste de l’année 2023 car vous recevrez plus d’argent. Ainsi, utilisez-le intelligemment.

C’est le bon moment pour terminer les améliorations que vous avez prévues pour votre maison. Vous pouvez aussi utiliser cet argent supplémentaire pour améliorer votre environnement. Réaliser ce projet et pouvoir le partager avec vos proches vous apportera de la joie.

Enfants d’Annubis, le chacal (22 décembre-19 janvier)

Dieu des morts et guide des âmes, les enfants d'Anubis ont beaucoup de caractère et un tempérament très fort. Ce qui vous aidera à affecter l'argent qui vous reviendra le reste de l'année à un objectif productif. Il est également important que vous envisagiez d'investir dans un voyage ou des vacances de détente, vous le méritez. Restez à l'écoute pour le reste du mois de l'année, car l'argent viendra à vous.

Enfants de Selket, la mère (Signe du 19 février-20 mars)

Déesse de la nature et de la magie, selon l’astrologie, ce signe du zodiaque est protecteur et aimant. Vous recevrez plus d’argent pendant les jours restants de 2023, mais pensez à investir une partie de cet argent en vous-même. C’est dans votre nature d’aider les autres, mais il est important de se faire plaisir de temps en temps. Essayez de faire de l’exercice, votre corps vous remerciera.

Enfants d’Osiris (Signe du 23 octobre-21 novembre)

Dieu de l’agriculture et de la fertilité. Si vous êtes un enfant d’Osiris, vous êtes l’un des 5 signes du zodiaque égyptien qui recevra le plus d’argent avant la fin de l’année 2023. Cependant, vous devez en être conscient car ce signe du zodiaque pourrait recevoir la surprise d’un nouveau bébé.

Prenez soin de votre santé et essayez de vous reposer. Prévoyez l’arrivée de plus d’argent au cours des derniers jours de cette année pour créer un compte d’épargne. En effet, il sera utile de commencer financièrement stable l’année prochaine.