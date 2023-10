© Horoscope celtique : 3 signes auront une abondance financière pour le reste du mois d’octobre

L’horoscope celtique se base sur l’astrologie liée à la nature et aux phases de la lune. Ce système de signes du zodiaque découle des connaissances des druides. D’ailleurs, leur relation avec la nature était si étroite que leur oracle se développait à travers les arbres.

La culture celtique croyait que ces plantes étaient la représentation des dieux. Et que chaque signe du zodiaque donnait des caractéristiques de personnalité spécifiques au nouveau-né au moment de sa naissance.

C’est pourquoi chaque arbre était considéré comme un dieu doté de caractéristiques et de vertus différentes. Le calendrier de l’horoscope celtique est divisé en 21 arbres. Ainsi, 4 d’entre elles bénéficieront du changement de période ou de saison dans l’année.

L'une des prémisses de l'astrologie druidique souligne que les arbres signifient le renouvellement du cycle de vie. Ils représentent votre proximité avec la nature et les esprits de la forêt.

La culture celtique a développé un horoscope basé sur un cycle de 364 jours, divisé en 13 périodes de 10 jours chacune. Ces cycles se répètent deux fois par an. Si vous souhaitez savoir si vous appartenez à l’un des 3 signes du zodiaque de l’horoscope celtique qui seront en abondance pour le reste du mois d’octobre, restez à l’écoute. Vous ferez peut-être partie des chanceux qui recevront des bénédictions et une abondance financière.

Ce sont les 3 signes de l’horoscope celtique qui bénéficieront de l’abondance financière le reste du mois d’octobre.

Ci-dessous, nous vous présentons les 3 signes de l’horoscope celtique qui bénéficieront d’une abondance financière le reste du mois d’octobre. Ce sont ceux qui naissent sous les noisetiers, les figuiers et les pommiers. Pour savoir si vous appartenez à la liste restreinte de ceux qui reçoivent le plus d’argent et de prospérité économique, nous vous présentons ci-dessous chacun des chanceux, ainsi que les dates de naissance que chacun couvre.

Noisette (21 mars-31 mars)

Vous êtes capricieuse, mais vous trouvez l’équilibre car vous êtes très généreuse avec les gens que vous aimez. C’est pourquoi l’abondance financière va entrer dans votre vie. Restez à l’écoute pour le reste du mois d’octobre car en plus de recevoir de l’argent supplémentaire, vous vous retrouverez de meilleure humeur après avoir traversé quelques jours de tristesse. Courage, ce coup de chance apportera de l’énergie positive dans votre vie.

Souvenez-vous que les mauvaises choses ne durent pas éternellement et profitez de l’énergie positive que l’astrologie a pour vous. Souvenez-vous que votre signe du zodiaque bénéficiera de l’abondance financière et de la stabilité émotionnelle. Profitez de ces jours de paix pour faire la paix avec vous-même, cela en vaut la peine. Profitez de cette bonne conjoncture pour investir en vous. Rappelez-vous que votre signe astrologique celtique se caractérise par sa capacité de résilience.

Figuier (Signe du 14 juin – 23 juin)

Vous êtes l'un des signes du zodiaque de l'horoscope celtique qui bénéficiera d'une abondance financière dans les prochains jours d'octobre, alors restez à l'écoute. Ce coup de fortune est la cerise sur le gâteau de la bonne séquence économique que vous vivez, sinon vous trouverez un répit financier qui vous permettra de respirer tranquillement. Investissez judicieusement, n'oubliez pas de faire davantage confiance aux autres et donnez-vous l'opportunité de cultiver de nouvelles amitiés.

Essayez de rester centré et concentrez-vous sur votre bien-être, vous avez traversé quelques jours sensibles et il se peut que cette sensation soit liée au changement de saison. Offrez-vous un après-midi de détente, buvez des boissons chaudes et lisez un bon livre. Selon l’astrologie de votre signe du zodiaque, la compagnie de vos proches durant ces journées est essentielle.

Manzano (Signe du 24 juin – 4 juillet)

Vous accordez beaucoup de valeur à l’unité familiale. C’est pourquoi la séquence d’abondance financière sur le point de vous atteindre sera idéale pour organiser un projet commun. Profitez du fait que vous faites partie des 3 signes du zodiaque de l’horoscope celtique qui disposeront d’une abondance financière et allouerez une partie de cet argent pour montrer votre gratitude à vos proches. Recherchez la communication avec votre partenaire et vos amis les plus proches.

L’astrologie de votre signe du zodiaque révèle que parfois vous êtes un peu insouciant. Ainsi, essayez de ne pas compter sur votre chance et économisez une partie de l’argent qui vous reviendra pour le reste de ce mois.

Pensez à pratiquer la gratitude et ce coup d’abondance financière pourrait même se prolonger jusqu’à l’année prochaine. Prenez soin de vos ressources et gérez-vous bien car un proche pourrait avoir besoin de votre aide financière pour résoudre une urgence.