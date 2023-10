© Les étoiles orionides laisseront de mauvaises nouvelles à ces signes après le 21 octobre

À partir de ce samedi 21 octobre, la situation commence à se compliquer pour ls signes du Bélier, du Cancer, du Scorpion, du Verseau et les Poissons. En effet, la malchance les frappera avec le point culminant de la pluie de météores des Orionides, et cela durera jusqu’au 7 novembre.

Cette pluie coïncide avec le premier quartier de la Lune. Cette dernière sera illuminé à 55 %, ce qui rendra un peu difficile la vision du spectacle dans le ciel. Le satellite est en Sagittaire. Les personnes de ces signes devront faire attention. Vous devez bien vous assurez de la continuité de vos projets. Cela vous éviterai la perte de beaucoup d’argent dont vous ne disposez pas.

Pour le signe du Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Ce signe du zodiaque aura très peur lorsque vous perdrez quelque chose de très précieux. C’es parce que vous êtes distrait par votre téléphone portable, comme vous le faites souvent. Beaucoup de gens vous signaleront cette erreur qu’en plus vous paierez cher. En effet, ces personnes pourront vous demander une certaine somme d’argent pour la récupérer et vous devrez la payer car elle est d’une grande importance pour vous. À lire Ces signes auront l’énergie solaire de leur côté la dernière semaine d’octobre

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

La désorganisation que vous avez connue dernièrement dans votre vie vous fera vivre une situation embarrassante devant certains de vos proches. Il est possible que, parce que vous n’avez pas de commande avec vos effets personnels, vous oubliiez votre sac à main ou votre portefeuille juste pour un rendez-vous important au restaurant. Les gens de ce signe astrologique devraient demander une faveur à quelqu’un pour annuler votre dette, car vous oublierez même l’accès numérique à vos comptes.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Pour les natifs de ce signe du zodiaque, ne croyez pas que vous avez beaucoup de temps car vous passerez un très mauvais moment, vous manquerez de transport et tout se passera comme un effet domino, ce qui se traduira également en argent car vous devrez payer des amendes pour pouvoir prendre le prochain bus ou vol. Plus que de perturber vos finances, cela vous fera du mal tout le temps que vous perdrez, car vous avez tout à fait raison de réaliser cette transaction.

En ce qui concerne le signe du Verseau

Du 20 janvier au 18 février À lire Experts en séduction, voici les 3 signes du zodiaque les plus séduisants, selon l’astrologie

Pour les natifs de cet horoscope dites adieu aux projets. D’ailleurs, ils s’effondrent tous en raison de différentes circonstances indépendantes de votre volonté. Mais en fin de compte, vous ne pourrez pas les éviter ou les précipiter pour recommencer rapidement. Vous devrez vous asseoir et attendre et, encore une fois, quand ce sera le bon moment pour commencer. Les personnes représentées par ce signe se sentiront gêné car Ils devraient de appeler pour reprogrammer ou simplement annuler.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

La technologie vous jouera des tours lorsque vous enverrez accidentellement un message à une personne sérieuse et importante. Et de qui vous attendez une réponse positive depuis quelques jours. Cela jouera contre les natifs de ce signe, car cette personne le prendra mal et le résultat sera négatif pour vous. Les natifs de cet astre devraient essayer de verrouiller l’écran pour éviter ces accidents.