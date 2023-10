© Le message des anges pour attirer les énergies positives, la réussite et l'abondance

Les anges et archanges se manifestent de multiples manières et à différents moments. Donc, ouvrez votre cœur et remplissez-vous de l’énergie qu’ils émanent lorsque vous les invoquez pour les remercier ou pour éclairer votre chemin.

Les anges gardiens de ces signes du zodiaque

Bélier

Archange Barachiel

Vous avez besoin de retourner dans votre centre, d’avoir l’équilibre nécessaire pour avancer dans votre projet de vie dont vous êtes convaincu qu’il réussira. Alors, demandez aux anges, car l’ange Barachiel va vous réconforter spirituellement dans les moments où vous en avez le plus besoin.

Taureau

Archange Gabriel

Si on n’a pas confiance en soi, il est très difficile d’avancer. Sur ce, changez d’attitude et avancez pour que les énergies positives vous parviennent et que vous puissiez atteindre la prospérité que vous souhaitez. L’ange gardien Gabriel transmue les pensées négatives en paix et pureté.

Gémeaux

Archange Hanaël

Tout d’abord, vous êtes la force de chacun, donc dans ces moments-là, vous ne pouvez pas échouer. En plus, remontez le moral et avancez, tout va changer et le succès viendra apporter harmonie et tranquillité d’esprit. Et enfin, parmi ces anges, invoquez Hanaël car il vous aide à porter le fardeau que vous avez pour parvenir à l’harmonie entre vos proches.

Cancer

Archange Adnachiel

Votre attitude positive devrait être l'arme pour résoudre tous les problèmes qui surviennent en cours de route. Ne permettez pas que cette vertu dans votre vie vous soit retirée parce que vous construisez un avenir de prospérité. L'ange Adnachiel vous aide à être optimiste et à marcher vers le progrès.

Lion

Archange Barkiel

Vous sentez qu’il y a beaucoup de mal et de méchanceté dans votre environnement. Alors, éloignez-vous de ce que vous considérez comme qui vous fait mal et cherchez un autre chemin pour atteindre l’abondance dans votre vie. L’ange Barkiel vous offre une protection contre l’envie des tiers et les énergies négatives.

Vierge

Archange Ouriel

Vous voulez la prospérité dans votre vie et vous pouvez y parvenir si vous vous efforcez d’atteindre tous les objectifs que vous vous proposez. Vous devez être ferme et décisif dans vos décisions. Invoquez les anges, et demandez surtout à l’ange gardien Uriel pour éradiquer le mal et l’insécurité de votre vie.

Balance

Archange Hamaliel

Vous devez apprendre de vos erreurs, les surmonter et analyser la situation qui vous affecte pour trouver une solution rapide. Changez votre attitude et soyez convaincu que les bonnes actions apportent prospérité et amour. Hamaliel est l’ange qui sera à vos côtés pour vous aider à guérir votre cœur.

L’archange pour ces autres horoscopes

Scorpion

Lorsque vous vous sentez faible, le doute prend le dessus sur la confiance et c’est pourquoi vous devez rechercher l’équilibre afin de guérir votre cœur et vous concentrer sur l’avenir. D’ailleurs, l‘ange Verchiel nous donne la force de résister et d’avancer.

Sagittaire

Archange Muriel

Si vous souhaitez que l’harmonie et la paix reviennent dans votre maison, changez d’abord d’attitude. Ensuite, ne laissez pas votre cœur se remplir de ressentiment. D’ailleurs, être positif attire l’abondance dans votre vie. Muriel est l’un des anges qui vous aide à vous connecter avec cette partie sensible, de manière harmonieuse, et à éliminer les attachements.

Capricorne

Archange Ambriel

Vous avez le devoir d’être persévérant pour aider cette personne qui a besoin de votre soutien. En effet, lorsque vous en avez eu besoin, elle était là. Ambriel est l’angelot qui vous aidera à choisir les mots appropriés pour parler et être compris des autres.

Verseau

Archange Hamabaël

Vous devez faire attention à ce que vous dites car certains mots ou certains actes peuvent blesser vos proches. Ne laissez pas cela compromettre votre chemin vers la réalisation de vos objectifs. Ainsi, vous recevrez la protection de du gardien Hamabael dans ces moments de vulnérabilité émotionnelle.

Poissons

Archange Malchadael

Vous sentez que vous avez besoin de courage pour résoudre tout ce qui vous bloque et que vous ne parvenez pas à trouver une issue. Alors, n’abandonnez pas, car peu importe la difficulté, vous aurez la force d’y parvenir et de réussir. L’ange Malchadael vous aide à affronter tout ce qui est inconnu et à prendre conscience de la manière d’agir.