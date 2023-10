© 2 pluies d'étoiles apporteront de la chance au travail pour ces signes avant la fin d'octobre

Depuis le 19 octobre dernier, deux pluies de météores seront à leur apogée. Il s’agit des Géminides, qui ont connu leur activité maximale le mercredi 18 et le resteront jusqu’au 27 octobre. Tandis que les Orionides, protagonistes de ce mois grâce à la lumière de leurs voitures, feront le spectacle ce 21 et continueront à faire effet jusqu’au 7 novembre. Tout cela influencera positivement le travail pour les signes des Gémeaux, du Lion, du Scorpion et du Sagittaire.

Pour le signe de Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Avec l’emploi :Les natifs de cet horoscope trouveront enfin à l’équilibre parfait entre votre foyer et votre travail. La charge de travail diminuera de plus en plus, vous pourrez ainsi consacrer plus de temps à vous-même et à votre famille, qui vous reproche tant vos absences, notamment lors des journées « libres ».

Au chômage, ce signe de l'astre recevra un appel pour rendre service à un ami et, bien sûr, vous recevrez une bonne rémunération pour l'avoir fait. De plus, cela vous permettra de rencontrer d'autres personnes, qui vous aideront probablement à trouver un emploi stable.

Le signe de Lion

Du 23 juillet au 22 août

Avec l’emploi : Pour les natifs de cet horoscope, vos supérieurs vous donneront beaucoup plus de liberté et d’autonomie. C’est pour que vous puissiez développer ce travail que vous avez proposé et approuvé. Vous devrez montrer que cela en vaudra la peine et qu’ils ne le regretteront pas, car les résultats dépasseront ce qu’ils attendent.

Chômeur : Le moment est venu où ce signe pourrait briller grâce à toutes ses qualités et compétences pour le travail. Ses natifs devraient donc leurs discours prêt, et par cœur, pour pouvoir dire tout ce qu’ils veulent dans les plus brefs délais.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Avec l'emploi : Vous êtes dans l'une de vos meilleures étapes car vous avez compris que votre poste vous aide à progresser et à atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux, tant au niveau professionnel que personnel, et cela est vital pour que vous puissiez continuer à profiter des circonstances.

Chômeur : vous devriez maintenant vous concentrer sur l’ouverture de votre propre chemin avec ce que vous avez sous la main. C’est surtout parce que vous vous rendrez compte de l’importance des dividendes par rapport au fait de travailler pour quelqu’un d’autre. Peut-être pensez-vous que vous manquez de ressources, mais si vous ne demandez pas à l’univers, rien ne vous sera accordé.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Avec l’emploi : Le travail que les personnes de ce signe du zodiaque font actuellement sera très valorisé. Ainsi, d’autres personnes se tourneront vers vous pour vous proposer de les accompagner. Mais c’est vous qui devez peser la balance, qui mérite vraiment de vous avoir et pourquoi.

Les chômeurs ayant ce signe du zodiaque occidental. Vous devez faire preuve d’un peu de patience car la semaine prochaine, vous aurez une très agréable surprise. De plus, il est possible qu’ils vous appellent pour vous donner un poste que vous désirez depuis longtemps. N’ayez pas peur si vous avez perdu la pratique, car cela ne s’oublie jamais.