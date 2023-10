© Ces signes auront de grands défis en raison de la conjonction du soleil et de Mercure

Les conflits seront les protagonistes des prochains jours pour les signes du zodiaque, après que Mercure sera en conjonction avec le soleil. La petite planète passera derrière l’étoile. Cela entraînera une petite distance apparente entre les deux.

Après cet événement, Mercure ne sera plus visible pendant quelques jours. Mais il apparaîtra dans le ciel au cours des après-midi suivants. Tout cela attirera des situations défavorables pour les signes du Taureau, Cancer, Balance, Capricorne et le Verseau.

Pour le signe de Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Pour les natifs de cet horoscope, la situation dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez devient de plus en plus compliquée. Il ne s'agit pas seulement des arriérés de paiement. Mais aussi du fait que les licenciements vont commencer et il est possible que votre nom figure sur cette liste noire. Donc votre économie sera affectée à l'avenir, car trouver un autre emploi est quelque chose qui prend du temps. Il est probable que cet horoscope n'ai pas d'épargne pour vous soutenir dans cette éventualité.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Ce signe du zodiaque est l’un des signes qui sera au mieux de sa forme, mais cela ne durera pas longtemps. En effet, votre santé ne sera pas avec vous. Vous ressentirez un certain inconfort et cela vous empêchera de bouger et d’être performant comme vous le faites. Cela affectera votre travail et vous ne recevrez peut-être aucune compensation financière pour congé médical. Alors que les dépenses augmenteront de façon exponentielle.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Ce seront des jours de discussions intenses, de défis personnels auxquels ce signe devrait faire face avec sa famille en raison de problèmes d’argent ou d’intérêts plus grands. Chacun s’occupera de ce qu’il veut et vous ne saurez pas comment beaucoup de gens agissent. Les personnes de ce signe du zodiaque verront les vrais visages de vos proches et vous devrez finalement vous en éloigner, car l’union avec vos proches sera perturbée.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Du shopping, du shopping et encore du shopping. Les natifs de ce signe abuse de petites dépenses qui ont laissé un grand trou dans vos finances et ces jours seront cruciaux car vous vous rendrez compte qu’il y a tant à faire, mais qu’il ne vous reste plus grand-chose. Vous allez devoir faire appel à la résilience et chercher une solution autrement pendant que l’argent arrive à nouveau sur votre compte bancaire.

Pour le signe de Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Si vous avez des projets pour ces journées, il est possible que votre travail les modifie car elles vous imposeront beaucoup de fardeau et vous finirez par ramener du travail à la maison. Les discussions avec votre famille seront à l’ordre du jour car personne ne supporte cette situation. Ils sont sûrs que ce n’est qu’un autre arbitraire auquel vous accordez des autorisations. D’ailleurs, ils ne vous donneront pas de paiement supplémentaire pour cela.