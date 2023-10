© Octobre terminera par de la chance au travail pour 4 signes grâce au croissant de lune

Ce 22 octobre, la Lune atteindra son premier quartier : croissante, avec 55% de luminosité, de la constellation du Sagittaire. Ce qui offrira un grand moment de joie aux signes Bélier, Taureau, Scorpion et Verseau en matière de travail. Cela leur donnera la possibilité d’avancer, d’être reconnus, d’avoir un nouvel emploi et d’améliorer leur économie. Il suffira de maintenir une attitude positive face à l’adversité.

Signe du Bélier

Signes des personnes nées du 21 mars au 19 avril

Avec emploi : Vous participerez à une activité comportant de nombreux défis, qui mettra à l’épreuve vos connaissances, vos capacités et votre patience. Votre dévouement portera ses fruits, vous obtiendrez aussi une récompense pour tous les efforts que vous déployez. Cela élargira donc votre CV.

Chômeur : ne perdez pas espoir et rendez-vous à n'importe quel salon de l'emploi de votre ville. En effet, il y a quelque chose de prometteur pour vous, avec de fortes chances que vous coordonniez un entretien. Lors du briefing, vous serez impressionné par tout ce que vous savez.

Natifs du Taureau

Signes des personnes nées du 20 avril au 20 mai

Avec emploi : vous pourrez fermer cette entreprise à laquelle vous avez consacré tant de temps. Et, bien sûr, vous bénéficierez d’un bonus qui vous aidera beaucoup dans ces moments où vous êtes un peu serré avec votre budget. Néanmoins avez besoin de les résoudre rapidement.

Chômeur : vous ne devez pas voir cette période comme quelque chose de mauvais dans votre vie. Signe du Taureau, sachez qu’il s’agit de l’occasion idéale de vous consacrer à enrichir vos connaissances sur votre domaine de performance. Veillez aussi à vous mettre à jour, afin que lorsque vous « remontez sur le ring » vous serez à la hauteur de la tendance.

Signe du Scorpion

Signes des personnes nées du 23 octobre au 21 novembre

Avec l'emploi : la situation de l'entreprise n'est pas la meilleure. Vous proposerez donc une stratégie de vente qui aura d'excellents résultats auprès du public, qui générera de l'argent grâce aux commissions. Bien sûr, assurez-vous qu'ils vous paient réellement.

Au chômage : pendant que l’offre souhaitée arrive, essayez de commercialiser avec les talents dont vous disposez. Si vous savez coudre, cuisiner, bricoler, alors cherchez les revenus là-bas. En effet, ce n’est pas fou que c’est là que vous obtenez votre principale source de revenus.

Natifs du Verseau

Signes des personnes nées du 20 janvier au 18 février

Avec l’emploi : au fil du temps vous avez hérité d’une certaine hiérarchie et le moment est venu pour vous de gravir des échelons. D’ailleurs, ils vous proposeront donc une augmentation de salaire, non seulement en raison de votre ancienneté, mais aussi parce qu’ils vous informeront qu’ils le feront. J’ai désormais un nouveau poste, plus en adéquation avec votre expérience.

Au chômage : l’entretien de rêve aura lieu après qu’un grand ami se souviendra de votre situation et vous recommandera. Il sera la porte d’entrée vers le succès, car non seulement vous travaillerez, mais vous le ferez dans ce que vous aimez le plus faire. Signe du Verseau, cette opportunité vous aidera dans toute votre vie.