© Les conseils des astrologues chinois pour attirer de l'argent selon votre date de naissance

Les astrologues chinois nous offrent un guide essentiel pour attirer l'argent le plus rapidement possible.

L’argent est très important dans la vie. Tout coûte, rien n’est gratuit. Et même si nous travaillons beaucoup au quotidien, cela ne fait pas de mal de jeter un œil à l’astrologie chinoise. En effet, les astrologues chinois donnent des conseils intéressants pour attirer de l’argent rapidement. Dans cette note, nous allons voir ce qui attend chaque signe de l’horoscope chinois pour le reste de l’année 2023.

Trouvez l’année de votre naissance, sachez de quel signe vous êtes selon l’horoscope chinois. Ainsi voyez comment attirer l’argent et la richesse dans votre vie selon les astrologues chinois.

Horoscope chinois 2023 : comment attirer de l’argent d’après les astrologues chinois ?

Avant de voir ce qui fonctionne pour chaque signe, il est important de mentionner que les pièces chinoises sont l’amulette la plus importante pour attirer de l’argent rapidement et sont valables pour tous les signes. Il faut les placer stratégiquement, cela peut être à l’entrée de votre maison, suspendus ou sur une assiette. Les astrologues chinois fournissent tous les détails

Rat (né en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 selon les astrologues chinois)

Il est conseillé aux rats d'être austères. Son talisman est alors le bœuf porte-bonheur et sa couleur pour attirer l'argent est le bleu et le vert.

Bœuf (né en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021).

Il est uniquement recommandé aux buffles de s’entourer de jaune et de brun, car 2023 a été pour eux un bon exercice.

Tigre (né en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 selon les astrologues chinois)

Les tigres n’ont pas connu une très bonne année 2023 sur le plan économique. Néanmoins, selon les astrologues chinois, ils devraient s’habiller de couleurs vertes. De plus, l’amulette ou talisman des tigres est le cerf porte-bonheur.

Lapin (né en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Nous sommes dans l’année du lapin, donc tous ceux qui sont nés au cours de ces années sont bénis. Mais s’ils veulent attirer l’abondance, ils doivent porter du rouge. D’ailleurs, les astrologues chinois recommandent cette couleur surtout en sous-vêtements et en bas.

Dragon (né en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 selon les astrologues chinois)

La couleur qui attire l’abondance chez les dragons est le blanc. Par ailleurs, l’amulette qui les aidera à attirer la richesse est le Phénix, selon les astrologues chinois.

Serpent (né en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Les serpents doivent être très intelligents en matière de dépenses pour rester en bonne santé financière. Leur amulette est le Lucky Monkey et ils doivent donc porter du jaune.

Cheval (né en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 selon les astrologues chinois)

Les chevaux peuvent mettre un tigre dans leur portefeuille et s’entourer de tout ce qui est rouge.

Chèvre (née en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

L’amulette est le cochon et les couleurs qu’ils doivent utiliser sont l’orange et le blanc. Cette année 2023 a donc été celle des hauts et des bas pour la chèvre, d’après les astrologues chinois.

Singe (né en 1932, 1944, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 selon les astrologues chinois)

Ce fut une bonne année en termes de finances pour le singe. Par ailleurs, il doit rechercher beaucoup de pièces de monnaie chinoises. Pour finir, le Singe doit les placer dans des endroits stratégiques de la maison et des objets utilisés quotidiennement. De plus, ils doivent être entourés de couleur violette.

Coq (né en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Cela n’a pas été une année facile pour les coqs. Les conseils sont donc : ayez un pendentif dragon sous la main, ne prêtez pas d’argent et entourez-vous de jaune, de blanc et d’or.

Chien (né en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 selon les astrologues chinois)

L’amulette est le lapin porte-bonheur et les couleurs sont rouge et jaune.

Cochon (né en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Ne vous endettez pas, même si votre situation financière s’est améliorée. Un aquarium dans la maison peut vous aider à contrôler vos dépenses. Les astrologues chinois disent aussi que ses meilleures couleurs sont le jaune et le noir.