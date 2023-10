© Découvrez la signification légendaire de l'absence du chat dans l'horoscope chinois

L’horoscope chinois est l’une des croyances les plus répandues au fil des années. Il est basé sur 12 cycles annuels d’animaux et chaque année commence à une date différente. Néanmoins, elle se trouve toujours entre le 21 janvier et le 20 février, selon le calendrier lunaire. L’ordre des animaux qui apparaissent dans cet horoscope est toujours le même. On recense : rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon.

Ceux qui ont déjà été en contact avec l’horoscope chinois auront sûrement remarqué l’absence d’un animal bien connu. Le chat n’apparaît pas dans cette astrologie et cela a été expliqué au fil des années par une ancienne légende populaire. A cette occasion, nous vous proposons d’apprendre de quoi parle la légende. Nous pouvons aussi comprendre la raison de l’absence du félin parmi les animaux de la liste.

L’absence du chat dans l’horoscope chinois

La légende qui raconte pourquoi le chat n’est pas présent dans la liste des animaux de l’horoscope chinois est née du taoïsme. La croyance indique que l’Empereur de Jade, qui était le souverain du ciel, était celui qui devait déterminer quels animaux représenteraient chacun des signes du zodiaque.

Pour y parvenir, Jade a convoqué tous les animaux pour participer à une course. Le circuit comprenait la traversée d’une rivière, donc le test à réaliser n’était pas facile. Ensuite, en fonction de l’ordre d’arrivée des animaux, l’empereur désignait l’ordre dans lequel ils apparaîtraient dans l’horoscope chinois. À lire Attirez le bonheur avec le message que les anges ont pour votre signe du zodiaque

La légende raconte que le chat et le rat étaient de bons amis. Ensemble ils ont élaboré une stratégie pour traverser la rivière en demandant de l’aide au bœuf. Après avoir accepté, le bœuf a porté ces animaux sur son dos. Mais le rat ne voulait pas perdre alors à un moment donné il a poussé le chat dans l’eau. C’est pourquoi le rat est le premier sur la liste, tandis que le chat est arrivé en treizième et a été laissé de côté. C’est de là que vient la grande rivalité entre les chats et les rats.

Conclusion :

L’horoscope chinois est riche en symbolisme et en mythologie. D’ailleurs, l’absence du chat dans ce système astrologique a une signification légendaire. Selon l’histoire populaire, le chat n’a pas pu arriver à temps pour faire partie de l’horoscope chinois en raison de la trahison de la souris. Cette omission a conduit à l’absence du chat comme signe du zodiaque reconnu dans l’horoscope chinois.

Cette légende nous montre que les chats ont une importance culturelle et symbolique importante dans certaines sociétés. Cela ajoute un élément intéressant à l’interprétation de l’horoscope chinois. Il est important de rappeler que, même si le chat ne fait pas partie de l’horoscope chinois, il n’en reste pas moins un animal apprécié et adoré dans de nombreuses cultures pour sa beauté, son élégance et son mystère.

En fin de compte, l’horoscope chinois et ses signes du zodiaque ont un riche bagage culturel et mythologique. Ce qui nous permet d’explorer alors différents aspects de la vie et de la personnalité humaine. L’absence du chat dans l’horoscope chinois n’est qu’une des nombreuses histoires fascinantes qui nous invitent à réfléchir sur notre lien avec le monde et sur l’importance des symboles dans notre compréhension de l’univers.