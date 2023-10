© Découvrez quelle année sera la plus heureuse de votre vie, selon la numérologie

Le bonheur est le Saint Graal à notre époque. On déploie tous les efforts pour atteindre cet équilibre entre le spirituel et le terrestre. De plus en plus de personnes prennent conscience des blessures que leur enfance a laissées. Elles cherchent alors à les guérir pour profiter de la vie. Le bonheur, ce sont des instants, c’est le chemin vers le but, c’est éphémère. Certains pensent que c’est un état de paix. Voici alors ce que la numérologie en dit.

Tal Ben-Shahar est l’un des professeurs les plus populaires de l’Université Harvard.

Chaque semestre, plus de 1 500 étudiants s’inscrivent à son cours de psychologie positive. « Le gourou du bonheur du 21e siècle » affirme que cet état émotionnel « dépend à 50 % de la génétique, à 40 % des choix personnels et à 10 % de l’environnement. Il soutient qu’il existe plusieurs clés pour trouver ce grand trésor.

Ben-Shahar déclare que pour être heureux, il faut croire au bonheur. Il recommande aussi d’entretenir des relations personnelles et passer du temps de qualité avec ses proches. Sans aucun doute, se déconnecter de la technologie pour renforcer l’empathie et les émotions figure aussi dans ses conseils. Reposez-vous également, prenez du temps et soyez reconnaissant.

La numérologie est allée plus loin que le professeur et a indiqué que vous pouvez savoir quelle année de votre vie sera la plus heureuse. De plus, il soutient que cela se fait progressivement en fonction des chiffres qui font partie de l’existence de chacun. Cela inclut la date de naissance ou les lettres qui composent son nom complet. Les nombres sont présents en permanence. À lire Fortune et nouvelles opportunités apportent le croissant de lune pour chaque signe du zodiaque

Désormais, dès votre naissance, la numérologie affirme que l’énergie cosmique est ancrée à cet événement. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous expliquons comment savoir quelle sera votre grande année.

Comment savoir quand sera votre plus belle année de bonheur selon la numérologie ?

Pour éclaircir ce grand mystère, la numérologie précise qu’il suffit d’effectuer un calcul complet. Ensuite, vous allez additionner tous leurs nombres jusqu’à obtenir un résultat final. Par exemple, si vous êtes né le 27 mai 1986, vous ajouteriez comme ceci : 2+7+0+5+1+9+8+6=38. Ensuite, vous ajouteriez à nouveau ces deux chiffres : 3+8=11 et alors 1+1=2.

Cette fois, vous ajouterez l’âge au résultat final : 2+37=39. Ce chiffre correspond à l’âge où vous serez extrêmement heureux dans votre vie. Cependant, il est important de souligner que le bonheur est un état qui se forge, pour lequel on travaille. Beaucoup de gens le décrivent même comme la récompense de tant de souffrance. Donc, si vous ne vous mettez pas au travail, il est peu probable qu’il vous parvienne. Voici alors ce que la numérologie vous dit.

Maintenant, calculons votre année de bonheur ! Vous pourrez ainsi travailler pour cela.

Conclusion :

La numérologie offre un moyen fascinant d’explorer et de comprendre notre vie et le potentiel de bonheur que nous pouvons éprouver à différents moments. En calculant notre année personnelle à l’aide de la numérologie, nous pouvons avoir un aperçu unique des défis et des opportunités qui nous attendent. À lire 3 habitudes qui peuvent améliorer votre santé mentale, selon des experts

Bien que la numérologie ne soit pas une science exacte et qu’elle ne puisse pas prédire avec certitude ce que sera notre bonheur au cours d’une année donnée, elle peut fournir des indications précieuses pour mieux comprendre nos propres énergies et la manière dont elles peuvent influencer notre bonheur.

En utilisant la numérologie dans le cadre de notre exploration personnelle, nous pouvons puiser dans sa sagesse pour faire des choix conscients et adopter les attitudes et les actions qui nous mèneront vers une vie plus épanouie et plus heureuse. Rappelez-vous qu’en fin de compte, vous êtes le créateur de votre propre bonheur et que la numérologie n’est qu’un outil parmi d’autres qui peut vous aider dans ce voyage.