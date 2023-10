© Novembre arrive avec un coup de chance au travail pour 4 signes grâce à la pleine Lune

La pleine Lune arrivera ce 28 octobre et marquera la chance pour les signes des Gémeaux, de la Vierge, du Scorpion et du Verseau.

La pleine Lune arrivera ce 28 octobre, avec également une éclipse partielle. On pourra l’observer dans quelques régions d’Europe. Elle marquera également la chance au travail pour certains signes, surtout les Gémeaux, la Vierge, le Scorpion et le Verseau.

Signe des Gémeaux

Signe du 21 mai au 20 juin

Employé : C’est le bon moment pour vous d’investir dans vos connaissances et d’élargir davantage ce que vous savez. Cela, afin que vous ayez une longueur d’avance et puissiez obtenir un poste pour lequel beaucoup d’autres sont en compétition. Il est temps de se démarquer et de ne pas penser aux autres collègues. Toi d’abord.

Chômeur : vous rencontrerez une personne qui vous aidera à avancer. Elle vous présentera des personnes qu'elle connaît et qui peuvent vous aider. En effet, elle sait ce que vous vivez, elle l'a également vécu il y a des années et aurait aimé avoir un coup de main. Mais ça ne s'est pas passé comme ça.

Natifs de la Vierge

Signe du 23 août au 22 septembre

Employé : Vos plaisanteries et votre bon sens de l’humour ajouteront une touche agréable à l’atmosphère de votre lieu de travail. Et ainsi tout le monde appréciera d’être ensemble et de gagner un peu plus son pain. Cela permet également de nouer des liens beaucoup plus étroits avec eux.

Sans emploi : Ils vous appelleront pour vous proposer un emploi. Mais ce sera une vraie perte de temps. En effet, le salaire qu’ils vous proposeront est une somme dérisoire pour tout ce que vous aurez à faire. Cela, en plus des obligations inhérentes au poste. Cette fois donc, vous devrez passer au travers malgré ce qui est nécessaire.

Signe du Scorpion

Signe du 23 octobre au 21 novembre

Employé : Votre patron ne sait plus quoi faire de vous et de votre « rébellion ». En effet, vous êtes un excellent employé. Toutefois, cela le dérange beaucoup la façon dont vous le confrontez et lui faites voir qu'il a tort, ce que d'autres collègues n'osent pas . Modérez-vous si vous ne voulez pas perdre votre emploi.

Chômeur : Un vieux patron vous appellera. Il a toujours été très satisfait de votre performance et maintenant qu’il a découvert que vous êtes à nouveau à la recherche d’un emploi, il souhaite vous avoir à ses côtés. Prenez-le, car il est possible que cela vous laisse de belles expériences. Cette fois cela pourrait vous catapulter vers quelque chose de mieux.

Natifs du Verseau

Signe du 20 janvier au 18 février

Employé : Vous devez être très attentif car il y a des collègues qui, pour se démarquer, n’hésitent pas à prendre quelqu’un devant eux et vous êtes en plein milieu. Faites très attention à ce que vous dites, à votre comportement et à ce que vous donnez. Sauvegardez tout et soyez sélectif quant aux personnes en qui vous avez confiance.

Sans emploi : il y aura un appel avec une offre très alléchante, mais attention, car il est très probable qu’il s’agisse d’une arnaque ou qu’ils veuillent vous faire du mal, alors vérifiez avant d’accepter de vous rendre seul dans un endroit pour un entretien .