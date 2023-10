© L'éclipse lunaire partielle apporte de bonnes nouvelles pour 5 signes ce week-end

Octobre nous dira au revoir avec un grand spectacle. En effet, pour ce 28, il est prévu que la Terre éclipse la Lune et projette son ombre partielle sur le satellite naturel. Ce sera la plus grande éclipse lunaire jusqu’en 2025.

Cette éclipse sera visible dans certaines régions d’Europe, une partie de l’Amérique du Nord, de l’Asie, de l’Australie et de l’Afrique. Cela apportera de bonnes nouvelles aux signes du Cancer, du Scorpion, du Sagittaire, du Verseau et des Poissons. En France, ce sera à 13h35.

L’éclipse influence le Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Vous aurez une conversation avec un proche et vous comprendrez à quel point vous avez de la chance. Ce sera un discours qui vous laissera réfléchir pendant plusieurs jours. En effet, vous avez l’habitude de vous plaindre de certains problèmes. Pourtant, dans la réalité, il y a des gens autour de vous qui vivent des moments pires. Et ce, même si ce n’est pas le sujet, mais plutôt la résilience qu’ils ont eue. Et ce sera à partir de là que vous devez partir, prendre le bien et l’apprendre. Vous apprendrez à remercier davantage et à moins vous plaindre avec cette éclipse. À lire 3 signes du zodiaque recevront une grande joie amoureuse avant fin octobre

L’éclipse influence le Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Toutes les conditions seront réunies pour que vous entamiez une relation durable, dans laquelle vous vous sentirez à l’aise, compris, aimé et surtout apaisé. Il est possible qu’après cette éclipse, vous ayez la perspective d’un homme.

Mais si vous avez déjà un partenaire, alors un engagement s’annonce. Tous deux sont prêts à vivre ensemble, à mettre encore plus de sérieux dans les belles choses qu’ils vivent. Ils veulent des objectifs à long terme ensemble.

L’éclipse influence le Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Vous vous éviterez de payer plus d’argent dans des transactions que vous conviendrez avec un proche. Une erreur de cette personne lui coûtera des euros, mais ce ne sera pas à cause de vous. Vous allez donc devoir fouiller dans vos dossiers pour lui dire que c’est lui qui a tort. À lire Fortune et nouvelles opportunités apportent le croissant de lune pour chaque signe du zodiaque

Vos documents seront votre grand salut en cette éclipse. C’est une leçon que vous apprendrez, car vous avez souvent tendance à supprimer des fichiers. Bref, vous ne paierez que ce qui a été convenu et pas plus. Ce sera une honte pour l’autre personne.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Le réalisme avec lequel vous voyez les choses vous sera d’une grande aide en cette éclipse. Cela, pour identifier cet homme impartial qui vous aidera à résoudre un problème économique. Mais pas seulement, car il vous soutiendra également dans une question liée au spirituel.

Il vous donnera de sages paroles qui vous permettront d’avancer et de retrouver les forces ou les espoirs diminués par les vicissitudes auxquelles vous avez fait face ces dernières semaines.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Ils vous paieront plus que vous ne le pensiez. Ce n’est pas une erreur, mais ils apprécieront chaque seconde et le dévouement que vous avez apporté à la cause, l’effort avec lequel vous avez accompli chaque tâche.

Prenez-le, ne refusez pas même au début. En effet, vous devez réaliser que vous êtes très précieux pour de nombreuses personnes qui apprécient votre talent, vos connaissances et votre expérience, ce que vous devriez également faire beaucoup plus souvent.