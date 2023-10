Chaque éclipse lunaire captive l’humanité depuis des temps immémoriaux. Diverses cultures considèrent ces phénomènes astronomiques comme des moments de grande énergie, de changement et de transformations.

C’est pour cette raison que la protection de la maison lors d’une éclipse est un sujet d’intérêt pour ceux qui croient à l’influence des étoiles. Ci-dessous, nous vous présentons une série d’amulettes simples mais puissantes. Cela, pour protéger votre maison lors de la prochaine éclipse lunaire du 28 octobre.

Avez-vous des plantes chez vous pour cette éclipse lunaire ?

Certaines plantes comme la rue, le romarin et le basilic possèdent des propriétés protectrices magiques. Avoir ces plantes près des entrées de votre maison peut donc aider à filtrer les énergies négatives. De plus, son arôme naturel sert à purifier l’air.

Quelle meilleure façon naturelle de protéger votre maison pendant l'éclipse lunaire ! De plus, il existe d'autres moyens de protéger votre maison des plantes, comme les amulettes.

N’oubliez pas que ce n’est pas le bon moment pour charger votre quartz à la lumière de la pleine lune. En effet, l’ombre de la Terre projetée sur la lune (éclipse lunaire) entraîne avec elle d’autres types d’énergies.

Si vous souhaitez recharger vos quartz, il faudra attendre la prochaine pleine lune pour le faire. Vous pourrez cependant les utiliser pour vous protéger des énergies négatives lors de ce phénomène astronomique.

Protégez votre maison lors de la prochaine éclipse lunaire avec ces amulettes simples

Le Sel Marin : Un bouclier naturel

Le sel marin est connu pour ses propriétés nettoyantes et protectrices dans diverses traditions ésotériques. Lors d’une éclipse lunaire, saupoudrer du sel marin aux entrées de votre maison peut aider à former une barrière protectrice contre les mauvaises énergies.

Étalez simplement un peu de sel sur les rebords de porte et de fenêtre. Vous pouvez le placer dans chaque coin de votre chambre avant de dormir pour vous protéger pendant la nuit.

Cristaux et quartz : Gardiens énergétiques

Les cristaux comme l'améthyste, le quartz clair et la tourmaline noire sont parfaits pour protéger votre espace pendant une éclipse lunaire. Placez ces cristaux près des fenêtres ou dans les coins des pièces pour profiter de leurs propriétés protectrices. Pensez également à les nettoyer avant et après l'éclipse pour conserver l'efficacité de ces amulettes.

Miroirs : réflexion de protection

Les miroirs sont de puissantes amulettes pour repousser les énergies négatives. Placez de petits miroirs orientés vers l’extérieur dans les fenêtres de votre maison. Cela symbolise la réflexion et le rejet de tout ce qui pourrait tenter d’entrer dans votre espace lors de l’éclipse lunaire du 28 octobre.

Couvrez les miroirs à l’intérieur de votre maison, surtout s’ils se trouvent devant votre lit. En effet, ils repoussent l’énergie et sont également capables de les absorber. Protégez-vous donc avec cette amulette !

Bougies : illumination et purification

Allumer des bougies, notamment dans des couleurs comme le blanc ou le noir, peut être un moyen efficace de purifier votre maison lors d’une éclipse lunaire. La bougie blanche symbolise la pureté et la protection, tandis que la bougie noire absorbe et neutralise les mauvaises énergies. Les bougies sont alors la meilleure amulette pour protéger votre maison non seulement pendant l’éclipse, mais tous les jours !

L’éclipse lunaire est un événement astronomique fascinant pour ceux qui croient en son impact énergétique. Ainsi, prendre des mesures de protection peut s’avérer crucial.

Ces amulettes simples et accessibles et faciles à mettre en œuvre offrent tranquillité d’esprit et sécurité à votre maison lors de ce phénomène astronomique du 28 octobre. N’oubliez pas que l’efficacité de ces amulettes dépend de vos croyances et pratiques personnelles.

Êtes-vous prêt pour la prochaine éclipse lunaire ?