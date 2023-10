© Découvrez la signification spirituelle qu'aura la Pleine Lune pour votre signe du zodiaque

Samedi prochain, le 28 octobre, nous pourrons assister à la Pleine Lune, ainsi qu’à l’éclipse lunaire. Ces événements auront des répercussions sur nos signes du zodiaque.

Selon les prédictions que l’astrologie a pour nous, nous parlerons donc de ce que le spirituel, le sens sera. Cette lune aura une incidence dans chacun des signes du zodiaque dans différents domaines de notre vie. On recense entre autres l’amour, l’argent, la chance, le bonheur, et plus encore. Ces paramètres seront affectés par l’énergie de cette éclipse. D’ailleurs, elle s’accompagne de nombreux changements et il pourrait même y avoir de nouveaux départs. Ainsi, ce sera le moment idéal pour abandonner le passé.

Signe du zodiaque du Bélier

Cette éclipse vous fera voir les choses très différemment, car ce sera une explosion d’énergie. Et même si pour l’instant les choses peuvent sembler chaotiques, vous en apprendrez beaucoup et surtout en termes de patience. Cela vous poussera à faire de nouvelles choses, à ouvrir des portes et à trouver un équilibre.

Signe du zodiaque du Taureau

Étant une éclipse de Vénus, vous serez plein d’amour et de passion, donc les relations seront à nouveau mises à l’épreuve. Mais ce sera aussi un signal d’alarme pour nous mettre en priorité, donc on parlera également de l’amour de soi. Vous aurez besoin de créer une plus grande abondance et de prêter attention à tout ce qui vous apporte paix et stabilité. À lire Protégez votre maison lors de la prochaine éclipse lunaire avec ces amulettes simples

Signe du zodiaque des Gémeaux

Ce sera un bon moment pour apprendre et faire confiance aux processus et vous devrez oser être plus spontané. En effet, ce sera un bon moment pour être plus sociable et vous faire de nouveaux amis. De plus, il est temps d’avoir de l’abondance, de l’apprentissage et de la croissance dans nos relations, ainsi que dans leur construction et avec cela vous trouverez également une plus grande stabilité.

Signe du zodiaque du Cancer

La lune est en Cancer, donc l’énergie sera plus puissante que jamais. Ainsi, vous vous sentirez très inspiré pour vous connecter à vos racines. Vous voudrez donc vous sentir plus proche de votre famille et de vos amis, maintenant avec une plus grande conscience émotionnelle. Et cela viendra avec vous qui vous sentez maintenant plus à l’aise avec vos sentiments.

Signe du zodiaque du Lion

Durant cette transition, vous renouerez avec vos amis et votre famille et apprendrez à vous rapprocher d’eux. Cette union vous aidera beaucoup plus avec vos rêves et vos ambitions qui vous habitent. Ainsi, libérerez la douleur et retrouverez la liberté que vous avez tant tu as longtemps.

Signe du zodiaque de la Vierge

Il est temps de prêter attention aux détails signe du zodiaque de la Vierge. Ce n’est qu’ainsi que vous apprendrez à structurer votre vie. Votre maison sera votre meilleur sanctuaire, car de nouvelles idées y naîtront. Et pour travailler avec ces idées vous serez plein d’énergie, alors planifiez bien les choses dans le domaine professionnel.

Signe de la Balance

Vous êtes prêt à vous connecter à votre moi romantique intérieur ainsi qu’à tous les changements sociaux. Bien que les nœuds se trouvent dans des endroits étranges comme la guerre et la paix, il vous suffit donc de trouver l’équilibre que vous désirez tant. Et ce sera même un moment clé en matière d’amour comme le mariage ou le divorce. Signe du zodiaque de la Balance, il est temps de vous retrouver et de prioriser votre bien-être. À lire Horoscope : découvrez quel est le signe du zodiaque le plus « bavard » selon l’astrologie

Signe du Scorpion

Ce sera un moment où de nombreuses émotions seront émues à cause de cette éclipse. Ainsi, vous aurez l’impression de mener une guerre interne, vous aurez donc besoin de beaucoup de transparence car vous pouvez devenir votre propre ennemi. Ce sera donc une période pleine de transition et de changement, cher signe du zodiaque du Scorpion.

Signe du Sagittaire

Vous pouvez remonter le temps et regarder un projet qui vous intéressait beaucoup mais que vous n’avez pas réalisé. Maintenant, vous avez la motivation pour le faire, ainsi que l’inspiration. Signe du zodiaque du Sagittaire, vous devez en plus de profiter du fait que vous vous êtes dans un moment plein d’apprentissage et de croissance. Et ce, en plus d’avoir un esprit plus ouvert pour réussir à réaliser les choses.

Signe du Capricorne

Vous devez clarifier quelles sont vos priorités et apporter des changements à votre routine, comme rencontrer de nouvelles personnes ou avoir de nouveaux emplois, expériences et responsabilités. Évaluez également vos mouvements et le guide que vous avez dans la vie, n’oubliez pas de ne pas abandonner car cela pourrait être un travail très dur.

Signe du Verseau

Ce sera un moment où vous voudrez vous connecter plus profondément car Uranus et Saturne gouvernent également cette éclipse, donc il pourrait y avoir plus de surprises, en plus de pouvoir nous rencontrer. Ce sera une période idéale pour voyager et être près de la mer, car cela vous aidera à ressentir un plus grand contrôle sur votre vie.

Signe des Poissons

Un voyage approche dans lequel vous pourrez vous redécouvrir et apprendre à aimer, ce qui vous est nécessaire depuis quelques semaines. En plus de cette éclipse, essayez de distribuer l’amour vers les choses et les personnes que vous aimez le plus. important, en plus d’être d’un grand soutien. L’énergie qui vient a beaucoup à voir avec la guérison et la compassion, tenez-en compte.