© Feng shui : les 5 couleurs à porter pour attirer les richesses le reste du mois d'octobre

Le Feng Shui nous apprend toujours comment et où utiliser certains objets, couleurs, décorations comme les plantes, les meubles, entre autres. Mais à cette occasion nous parlerons des couleurs que nous devrions utiliser dans nos vêtements. Cela, pour attirer la richesse dans les derniers jours d’octobre, car selon cette philosophie chacune des couleurs représente un élément. Et il est d’une grande importance de savoir lesquelles.

N’oubliez pas que cette philosophie chinoise nous dit que tout a un but et une influence sur ce qui nous entoure. C’est pourquoi certaines couleurs sont utilisées avec un objectif précis, en cherchant toujours notre bien. En effet, elles peuvent nous aider à déplacer les énergies de notre maison et de notre la vie. Alors, si vous recherchez l’abondance financière, ce sont les couleurs que vous devriez porter d’ici le 31 octobre.

Le Feng Shui renseigne sur les couleurs que vous devez utiliser dans vos vêtements. Cela, pour attirer de l’argent jusqu’à fin octobre 2023. La philosophie chinoise précise que vous devez porter des vêtements dans les tons de bleu, jaune, vert, violet et rose. Chacun d’eux a une signification qui appelle à la richesse et à l’abondance. Vous pouvez les utiliser sur vos t-shirts, chemisiers, pantalons, robes ou même chaussures.

Couleurs que vous devriez utiliser dans vos vêtements pour attirer de l’argent

Bleu

Dans le Feng Shui, la couleur bleue représente l’eau. Ce qui signifie abondance et nous recommandons de l’utiliser dans des tons forts, car cela nous aidera à attirer de l’argent. Aussi, une autre astuce est que pour que cela ait un effet, il faut l’utiliser avec d’autres couleurs comme le blanc ou même le beige. Cela, pour que les vibrations de richesse continuent de circuler. Alors pour clôturer le mois d’octobre avec des bénéfices supplémentaires, n’oubliez pas de vous habiller ainsi. À lire Les 4 lieux d’abondance dans la maison qu’il faut utiliser pour attirer la bonne énergie

Jaune

La couleur jaune est l’une des principales que vous devriez utiliser. En effet, c’est la couleur la plus importante pour attirer l’argent selon les croyances, ou la couleur or. Elle représente la richesse et l’abondance. N’hésitez donc pas à l’utiliser, que ce soit dans les vêtements, les accessoires ou principalement dans les bijoux, où l’on peut trouver de l’or. Si vous utilisez ce ton dans les vêtements, les chaussures, les accessoires et le maquillage, vous terminerez très bien le mois d’octobre.

Vert

Le vert signifie sérénité et stabilité, en plus de représenter la nature à son plus haut point. Il est donc bénéfique pour nous d’utiliser cette couleur, puisque tout se passera naturellement en termes de richesse. D’ailleurs, l’abondance viendra par vous et la prospérité. Ce ton est l’un de ceux qui attirent le plus d’argent, nous vous suggérons donc de l’utiliser sur vos vêtements avant fin octobre pour ne pas manquer d’abondance.

Couleur Violette

La couleur violet, pourpre et leurs dérivés sont principalement liés à la spiritualité, même si dans le Feng Shui elle est toujours liée à l’abondance de l’être et de l’âme, c’est-à-dire à la richesse intérieure. Donc, si notre énergie en est pleine, c’est ce qui fera fructifier projet au final. Utilisez donc cette couleur pour attirer l’abondance et en plus, vous vous sentirez plein d’énergie.

Couleur Rose

Enfin, vous devez utiliser la couleur rose dans ses nuances les plus intenses. En effet, elle nous aide ainsi à attirer le bonheur et une meilleure humeur qui inclut une bonne séquence d’argent. Vous pouvez donc l’utiliser sur des vêtements, des accessoires, des sacs ou même sur la couleur de vos ongles. Ce ton, en plus de convenir à tous les types de peau et d’être à la mode, est l’un des plus efficaces lorsqu’il s’agit d’attirer la prospérité.