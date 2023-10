© Horoscope égyptien: 4 signes vont attirer plus d'argent dans leur vie après la Pleine Lune

L’horoscope égyptien et ses signes est l’un des plus anciens connus. Il utilise l’astrologie comme signe d’adoration des dieux, qu’ils considéraient comme des êtres présents. Ces derniers intervenaient dans le destin des hommes, de leur espace et de leur ville.

Les Égyptiens étaient très studieux de cette pseudoscience et de la manière dont cette discipline influençait la vie terrestre. C’est pourquoi nous continuons à utiliser leur système d’horoscopes jusqu’à nos jours.

Les cycles qui régissent l’horoscope égyptien sont déterminés par le mouvement de la Lune. Et chaque cycle lunaire est gouverné par l’un des dieux égyptiens. On pense que l’influence des dieux a également servi de guide pour connaître quel était le destin des gens. Il détermine aussi le chemin qu’ils doivent suivre dans la vie.

Ils ont également joué un rôle fondamental pour guider ceux qui sont nés sous leur signe et leur protection pour savoir quel est leur mission de vie. À lire Attirez l’argent et la prospérité grâce aux 3 oracles de l’astrologie

Selon l’astrologie et l’horoscope égyptien, il existe 4 signes du zodiaque qui attireront l’argent le plus rapidement après la Pleine Lune du 28 octobre. Cette dernière se produira également en même temps que l’éclipse lunaire. Ce sont ceux nés sous le signe des Enfants d’Apep et ceux nés sous les Enfants d’Atoum. Les Enfants de Maat et les Enfants d’Anubis figurent aussi dans la liste. Voici alors la prédiction pour chacun des chanceux.

Enfants d’Apep (16 mars-15 avril)

Nés sous le signe du serpent, les enfants de ce signe sont des personnes compétitives et intelligentes. Utiliser les deux vertus vous ouvrira des opportunités qui vous aideront à attirer de l’argent après la Pleine Lune d’octobre.

Votre prudence lors de la prise de décisions importantes vous aidera à bien utiliser vos ressources. Cela, afin de donner la priorité aux choses vraiment nécessaires dont vous avez besoin depuis longtemps. Restez plus proche de votre partenaire et montrez-lui votre amour, il en a besoin maintenant.

Enfants d’Atoum (16 mai-15 juin)

Atoum est un dieu solaire qui représente la sagesse. Les enfants d’Atoum sont généralement très engagés et aiment organiser des initiatives pour aider les autres. Ils se donnent pleinement à l’expérience de la vie et aiment voyager et apprendre au-delà de leurs limites. C’est l’un des 4 signes du zodiaque qui attirent l’argent le plus rapidement. C’est pourquoi ils bénéficieront d’une bonne séquence économique après la Pleine Lune d’octobre.

Enfants de Maat (Signe du 16 septembre-15 octobre)

Déesse de l’harmonie cosmique, les enfants de Maat ont un caractère noble et un sens large de la justice. Ils aiment vraiment enseigner aux autres. Après la Pleine Lune d’octobre, vous attirerez plus d’argent, que vous utiliserez sûrement au profit de vos proches. À lire Zodiaque : les hommes de ces 3 signes ont peur du mariage

Ils devraient également organiser leurs finances et profiter de cette bonne dynamique économique pour économiser de l’argent dans lequel ils auront probablement besoin de puiser en fin d’année. Votre santé restera intacte jusqu’à l’année prochaine.

Enfants d’Anubis (Signe du 16 décembre-15 janvier)

Les personnes nées sous ce signe du zodiaque sont des personnes sociables qui apprécient la vie. Elles possèdent aussi un grand sens de l’organisation. C’est pourquoi vous devez profiter du fait que votre signe est l’un des 4 signes de l’horoscope égyptien qui attirera l’argent le plus rapidement après la Pleine Lune d’octobre.

Gérez vos investissements avec retenue et intelligence comme vous savez le faire et l’argent que vous recevrez sera rentable et se multipliera. D’un autre côté, vous devez faire preuve de patience, la mauvaise séquence économique est sur le point de se terminer et vous aurez la chance d’avoir de l’argent supplémentaire dans les prochains jours.