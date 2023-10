© 3 signes clôtureront octobre avec beaucoup d'argent et une bonne santé, selon l'horoscope Aztèque

SI vous souhaitez savoir si l'argent et la santé vous feront du bien, consultez l'horoscope aztèque et dissipez tout doute dès maintenant !

L’horoscope aztèque est composé de 12 signes du zodiaque. Des éléments spécifiques représentent chacun d’eux. On recense un animal, une plante ou un objet représentatif de la culture aztèque. Chaque signe possède alors des caractéristiques et une personnalité particulières.

Cet oracle de la culture mexicaine était sur le point de disparaître lors de la colonisation espagnole. Mais la sagesse de ce système a réussi à perdurer jusqu’à nos jours. Voici les 3 signes avec la meilleure clôture d’octobre 2023 en matière d’argent et de santé.

L’horoscope aztèque se base sur l’astrologie maya. Mais la division de chacun des signes s’attribue selon le jour de naissance. Ainsi, elle ne dépend pas d’une période de temps précise. Chacun des signes du zodiaque qui le composent possède des caractéristiques particulières liées à l’animal, à la plante ou à l’objet sacré de cette culture ancienne. Et l’astrologie influence chaque personne de différentes manières.

L’organisation de l’horoscope aztèque peut paraître complexe car elle s’organise par jours sautés de mois différents dans chaque signe du zodiaque. Mais en même temps, ce système permet de connaître clairement l’astrologie de chacun des éléments qui composent cet oracle. Si vous souhaitez savoir si votre signe fait partie des 3 avec la meilleure fin octobre en termes d’argent et de santé, continuez à lire. À lire Horoscope chinois : 2 signes seront bénis dans leurs finances à la fin du mois d’octobre

Ce sont les 3 signes de l’horoscope aztèque qui clôtureront au mieux le mois d’octobre

Selon l’horoscope aztèque, il y a 3 signes du zodiaque qui auront la meilleure clôture d’octobre 2023 en termes d’argent et de santé. Ce sont le Lézard ou Alligator, le chien et le Scorpion. Voici les prédictions précises pour les 3 chanceux de ce dixième mois selon l’oracle Mexica.

Horoscope Aztèque : le Lézard

Dans l’horoscope Aztèque (4 janvier / 16 janvier / 18 janvier / 2 février / 10 mars / 22 mars / 3 avril / 15 avril / 27 avril / 9 mai / 21 mai / 2 juin / 14 juin / 26 juin / 8 juillet / 20 juillet / 1er août / 13 août / 25 août / 6 septembre / 18 septembre / 30 septembre / 12 octobre / 24 octobre / 05 novembre / 17 novembre / 29 novembre / 11 décembre / 23 décembre)

Cet animal est le premier des signes du zodiaque aztèque. Il attire naturellement la prospérité et l’abondance. C’est pourquoi le lézard est l’un des 3 qui connaîtront la meilleure fin octobre.

Sur le plan économique, le lézard est organisé et habile. Grâce à l’astrologie il jouira d’une bonne santé vers la fin de l’année. Il lui suffit de prendre soin de son alimentation et de se résoudre à faire de l’exercice à nouveau, son corps le remerciera. Côté argent, vous aurez une bonne fin de mois grâce au fait que vous travaillez dur. Votre prospérité au travail commencera également à se refléter.

Chien

Dans l’horoscope Aztèque (3 janvier / 15 janvier / 27 janvier / 13 février / 25 février / 9 mars / 21 mars / 2 avril / 14 avril / 26 avril / 8 mai / 20 mai / 1er juin / 13 juin / 25 juin / 7 juillet / 19 juillet / 31 juillet / 12 août / 24 août / 5 septembre / 17 septembre / 29 septembre / 11 octobre / 23 octobre / 4 novembre / 16 novembre / 28 novembre / 10 décembre / 22 décembre) À lire Horoscope gitan: 3 signes pourraient perdre de l’argent à cause de l’arrivée de l’éclipse lunaire

Les personnes nées sous ce signe du zodiaque possèdent une force intérieure et grande une volonté d’aider les autres. Elles jouiront d’une bonne santé en général. Il leur suffira de faire attention à ce qu’elles mangent. En effet, leur santé gastro-intestinale pourrait être affectée, mais rien de grave.

Concernant l’argent, ils bénéficieront d’une stabilité financière. Le chien est l’un des 3 signes du zodiaque qui connaîtront la meilleure fin du mois d’octobre en matière d’argent et de santé.

Cerf

Dans l’horoscope Aztèque (8 janvier / 20 janvier / 1er février / 6 février / 18 février / 2 mars / 14 mars / 26 mars / 7 avril / 9 avril / 19 avril / 1er mai / 13 mai / 25 mai / 6 juin / 18 juin / 30 juin / 12 juillet / 24 juillet / 5 août / 17 août / 29 août / 10 septembre / 22 septembre / 04 octobre / 16 octobre / 28 octobre / 9 novembre / 21 novembre / 3 décembre / 15 décembre / 27 décembre)

Vous disposez d’une grande capacité d’adaptation, qui vous permettra de passer au mieux le mois d’octobre. Sur le plan économique, votre mauvaise séquence prendra fin. Vous avez travaillé et attendu patiemment et le résultat se reflétera dans l’abondance et le bien-être, car également sur le plan sanitaire, vous clôturerez le mois et l’année de manière pratique chemin. Profitez de ce que vous avez accompli avec votre travail et du confort économique que vous méritez bien.