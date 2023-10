© Horoscope hindou : 3 signes auront plus de chance en amour grâce à la Lune en Poissons

L’astrologie est si vaste qu’il existe des dizaines de divisions. Dans différentes zones géographiques, ils ont développé leur propre système pour suivre les mouvements de l’univers et de toutes les étoiles qui l’habitent. De quoi donner des signes du zodiaque différents.

Les signes du zodiaque à connaître

En Inde, ils sont guidés par l’horoscope hindou, composé de 12 signes du zodiaque. Cependant, les prédictions pour cette période de la Lune en Poissons révèlent qu’il n’y a que 3 signes qui auront une grande chance en amour. Si vous souhaitez savoir si vous faites partie de cette liste de chanceux, nous vous invitons à poursuivre la lecture de cette note.

L’horoscope hindou – également connu sous le nom de Jyotish – est composé de 12 signes du zodiaque. On les appelle « rashis », à savoir : Mesha Angaraka, Vrishaska Surkra, Mithuna Budha, Kataka Chandra, Simaha Ravi, Kanta Budha, Thula Sukra, Vrischica Angaraka, Dhanus-Brishaspati, Makara Sani, Kumbha Kethu et Meena Galika. Comme dans l’astrologie occidentale, ceux-ci sont divisés par périodes d’environ un mois. Selon les hindous, ceux-ci déterminent les caractéristiques au niveau spirituel et guident le chemin des gens.

En revanche, la Lune est en Poissons. Ces mouvements sont chargés de beaucoup de force, ce qui peut profiter à certains signes et le contraire arrivera à d’autres. On vous dit qu’il existe 3 signes du zodiaque auxquels la Lune apportera plus de chance en amour. Ci-dessous, nous partageons les prédictions qui vous attendent. Ainsi que les conseils que nous avons à vous proposer pour vous guider dans votre voyage. À lire 4 signes du zodiaque recevront de nombreuses bénédictions grâce à la Pleine Lune

Signes du zodiaque : Vrishaska Surkra (21 avril au 20 mai)

Vous êtes né entre le 21 avril et le 20 mai ? Alors vous faites partie de cette liste sélective de signes du zodiaque qui auront de l’amour en abondance ces jours-ci. Profitez-en donc. Tout se passe bien avec votre partenaire. Donc si vous avez eu des problèmes ou des désaccords, soyez assuré qu’ils disparaîtront.

Ces jours-ci, ils seront plus amoureux les uns des autres grâce à la Lune en Poissons. De plus, les prédictions mentionnent également qu’il y a une surprise que votre partenaire vous réserve. Vous ne vous y attendez même pas, mais cela changera vos projets pour le mieux.

Simaha Ravi (23 juillet au 22 août)

Vous êtes nées entre juillet et août ? Il faut vous dire que les étoiles sourient à ces signes du zodiaque. Surtout maintenant que la Lune est dans le signe des Poissons. Tout va alors s’améliorer dans votre vie sur le plan amoureux. Il y a une personne de votre passé qui à un moment donné a quitté votre vie.

Mais elle est maintenant revenue pour vous chercher et continuer à créer une histoire ensemble. C’est peut-être l’amour de votre vie ! Eh bien, vous avez encore beaucoup de choses en attente et de leçons pour apprendre ensemble. Alors donnez-vous une chance si vous êtes disponible et prêt à vivre un amour nouveau et ancien. Ne vous fermez pas à l’amour !

Signes du zodiaque : Kumbha Kethu (21 janvier au 19 février)

Toute l’énergie de la Lune en Poissons vous parvient de manière positive uniquement si vous le permettez. Selon les prédictions, l’amour vient à ces signes du zodiaque. Vous savez qu’il y a une personne qui s’intéresse beaucoup à vous d’une manière aimante pour avoir quelque chose de sérieux. Mais si vous n’êtes pas encore prêt ni suffisamment guéri, alors rien ne se matérialisera. À lire Numérologie : c’est le jour où vous pourriez rencontrer l’amour de votre vie

Il vaut mieux abandonner le passé pour pouvoir profiter davantage du présent et de tout ce que l’univers a préparé pour ces signes du zodiaque. Vivez un jour à la fois et profitez des petits moments.