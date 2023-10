© Attirez de l'argent avec ces conseils que les étoiles apportent à votre signe du zodiaque

Les dettes inutiles et une mauvaise éducation financière pèsent lourdement sur le porte-monnaie de chaque signe du zodiaque.

Signe du zodiaque du Bélier

Signe du zodiaque du 21 mars au 19 avril

Vous laissez les émotions jouer un rôle très important lorsque vous effectuez des transactions avec des proches ou des connaissances. La peur ou l’avidité assombrit la réalité qui se présente à vous. Vous réalisez donc que vous avez peut-être de meilleures possibilités ailleurs.

Signe du Taureau

Signe du zodiaque du 20 avril au 20 mai

L'une des grosses erreurs est que vous voulez que plus d'argent vous revienne, mais vous n'investissez pas dans l'éducation financière. Vous ne cherchez même pas de matériel gratuit pour faire croître vos finances ou, du moins, ne pas les diminuer. Ce qui est fatal, c'est que vous improvisez très fréquemment.

Signe du zodiaque des Gémeaux

Signe du zodiaque du 21 mai au 20 juin

Vous pourriez vous laisser très facilement emporter par des offres trompeuses. Vous ne comparez pas les prix, vous ne recherchez pas s’il y a réellement une remise ou s’il s’agit simplement d’une valeur gonflée qui, une fois appliquée, le pourcentage restant reste au même prix. C’est donc là que va votre argent.

Signe du Cancer

Signe du zodiaque du 21 juin au 22 juillet

Bien que la situation soit compliquée, vous ne faites rien pour avoir un plan d’épargne, qui vous permet d’allouer une certaine somme d’argent pour atteindre vos objectifs ou avancer davantage. C’est flagrant, surtout lorsque des événements imprévus ou des urgences médicales surviennent.

Signe du zodiaque du Lion

Signe du zodiaque du 23 juillet au 22 août

Les cartes de crédit peuvent être vos grandes alliées si vous savez les utiliser. Mais cela ne semble pas être votre cas car elles vous ont compliqué la vie. Vous ne savez pas non plus comment « jouer » avec votre argent. D’ailleurs, vous pensez que la meilleure option est de rester sans. Mais avec la carte à zéro, prêt à l’utiliser à nouveau car vous n’avez pas un seul euro.

Signe de la Vierge

Signe du zodiaque du 23 août au 22 septembre

Ne pas avoir de budget, gérer ce qui entre et sort des comptes bancaires de votre maison est l’une des erreurs les plus courantes. C’est pourquoi en moins d’un chant de coq vous vous êtes retrouvé sans ressources, parce que vous n’avez pas de plan. Vous improvisez totalement.

Signe du zodiaque de la Balance

Signe du zodiaque du 23 septembre au 22 octobre

Si vous vous endettez, on suppose que vous avez la capacité de les payer, donc les fuir ne les fera pas disparaître. Au contraire, ils peuvent augmenter en raison des pourcentages de défaut de paiement. Et dans certaines parties du monde, cela peut vous mettre sur une liste noire. Ainsi, cela peut vous empêcher même de louer un appartement.

Signe du Scorpion

Signe du zodiaque du 23 octobre au 21 novembre

Vouloir faire semblant de ce que vous n’avez pas est ce qui vous empêche d’attirer de l’argent comme vous le devriez. En effet, vous dépensez plus que ce que vous gagnez et vous ne savez pas comment rembourser vos dettes. Et ce, même si vous êtes toujours heureux parce que vous avez ce que tu veux. Cette réflexion retarde.

Signe du zodiaque du Sagittaire

Signe du zodiaque du 22 novembre au 21 décembre

«C’est très cher» est votre phrase préférée et celle qui vous condamne à ne pas avoir d’euros dans votre portefeuille. En effet, vous envoyez un signal au subconscient que vous n’aurez jamais assez pour payer cela. Vous devez changer cette mentalité de pauvreté financière et la changer en prières positives : « Ce n’est pas dans mon budget ».

Signe du Capricorne

Signe du zodiaque du 22 décembre au 19 janvier

Vous contractez des dettes inutiles sans tenir compte des plans de paiement. Si vous devez quelqu’un parce que vous en avez vraiment besoin, vous pouvez en profiter ou la dette peut être payée par elle-même avec les bénéfices que ce produit ou service vous rapporte. Mais vous ne faites que des choses qui ne répondent pas aux exigences ci-dessus.

Signe du zodiaque du Verseau

Signe du zodiaque du 20 janvier au 18 février

Parfois, vous vous laissez emporter par la cupidité et devenez une proie facile pour les escrocs. Ces derniers recherchent des personnes comme vous pour travailler avec leur argent ou, pire encore, le garder alors qu’ils ont déjà votre confiance absolue. Faites donc vos recherches avant de vous lancer dans une nouvelle entreprise.

Signe des Poissons

Signe du zodiaque du 19 février au 20 mars

Investissez de grosses sommes d’argent dans des entreprises ou dans l’entrepreneuriat dans sa phase initiale et espérez que le retour sera tout aussi rapide. Cela ne mène qu’à la frustration et à l’abandon à mi-chemin de ce que vous avez commencé avec tant d’enthousiasme.